«Ніякого аспірину!» Супрун розвіяла міфи про лікування серця

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла українцям, як захистити себе від хвороб серця і серцево-судинної системи.

Відповідними радами поділилася вона на сторінці в Facebook, закликавши не довіряти поширеним міфам.

Так, в першу чергу, Супрун спростувала тезу про те, що профілактичний курс крапельниць і уколів підтримує серце і допомагає уникнути ускладнень.

«Абсолютно неприпустимо без необхідності застосовувати внутрішньом, а тим більше, внутрішньовенні ін’єкції і крапельниці», – попередила вона, підкресливши, що цей швидкий спосіб доставки ліків в м’язи необхідний тільки у важких станах.

Розкритикувала чиновниця і доступні в Україні кардиопротекторы. Вони, за її словами, можуть не принести ніякого ефекту і , до того ж, не включені в рекомендації міжнародних і вітчизняних фахівців.

Супрун також розвіяла міф про те, що якщо ліки визнали допінгом, значить вони діють.

За її словами, лікарські засоби, які оптимізують обмін речовин в міокарді, дійсно використовують спортсмени для поліпшення результатів, однак про властивості захистити міокард від інфаркту даних немає.

Супрун також зазначила, що аспірин слід приймати виключно тим, хто хворіє на ішемічну хворобу серця, переніс інфаркт міокарда або ішемічний мозковий інсульт або з атеросклеротичним захворюванням периферичних артерій. В інших же випадках його приймати не можна.

«Лікування більшості хронічних захворювань передбачає тривалий – протягом довгих років – прийом ліків, які покращують не тільки самопочуття хворого, але і запобігають розвиток важких ускладнень, загрозливих для життя», – написала вона.