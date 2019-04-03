«Злила ідіотка з плюсів»: Ляшко опублікував номери телефонів Зеленського, Коломойського і Ткаченко

За словами головного радикала, так він вчинив, тому що хтось із співробітників телеканалу нібито опублікував в мережі його телефон.

Лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко опублікував в мережі номери мобільних телефонів власника телеканалу «1+1» Ігоря Коломойського, гендиректора каналу Олександра Ткаченка та кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського.

«Якась ідіотка з «Плюсів» злила мій номер телефону в інтернет і вже другий день мене спамят тисячами повідомлень і дзвінками з усього колишнього СРСР. Тому змушений буду змінити номер, який у мене з 1998 року. До речі, хто хоче поговорити з Коломойським, Зеленським, Ткаченко – ось їх телефони. Телефонуйте, пишіть на здоров’я!», – пояснив Ляшко.

До речі, примітно, що на своєму iPhone нардеп використовує російський інтерфейс операційної системи.