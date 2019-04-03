Суд відмовився взяти Мангера під варту

Суд відмовився взяти під варту голову Херсонської облради Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Катерини Гандзюк.

“Суд не взяв Мангера під варту. На підозрюваного в організації вбивства Каті судом покладено обов’язки здати прокурору закордонний паспорт, з’являтися в органи слідства за першу вимогу, не відлучатися з Херсона без дозволу слідчого або прокурора і носити електронний браслет”, – написав він.

Раніше суд відсторонив від участі в засіданні адвоката сім’ї Гандзюк Євгенію Закревську.

Закревська повідомляла про стеження за нею невідомих на автомобілі з херсонськими номерами. У зв’язку з цим адвокати Мангера запропонували видалити Закревську з судового процесу, так як вона тепер – потерпіла. Суд задовольнив цю пропозицію.