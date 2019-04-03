«Те, що Зеленський — «чистий аркуш», засмучує мене не менше, ніж моїх численних колег», — Хармс

Коли українці оберуть нового президента, і це відбудеться в ході нормального демократичного процесу, тоді це буде людина, з якою нам треба буде співпрацювати.

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомила заявила депутат Європарламенту від партії Зелених Ребекка Хармс.

«Вважаю, що керівництво старих політичних еліт і ті, хто в цій гонці програв, повинні подумати над тим, що вони зробили не так. Настільки так, наскільки багато українські виборці мають більше довіри до невідомого (в політиці) людині. Те, що Зеленський — «чистий аркуш», засмучує мене не менше, ніж моїх численних колег. Однак голосувала за нього багато українців, яких я не вважаю інфантильними», — сказала вона.

За словами Хармс, треба визнати, що «це пов’язано з глибоким розчаруванням товариства із-за зловживань, особливо в регіонах, з тим, що надії, пробуджені Майданом, не здійснилися».

«Я переконана, що ми в Європейському Союзі, в Німеччині повинні задуматися над тим, чому в Україні настільки велике розчарування. Чому процес, який, без сумніву, прекрасний, який приніс деякі результати, так мало сприймають? Так мало, що несподівано проголосували за людину, яка абсолютно ніякого відношення до цього процесу не мав. Чому реформи навіть після 5 років проведення не дають людям цієї надії?» — зауважила депутат Європарламенту.