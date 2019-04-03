“1+1” пригрозили Ляшко оприлюднити його любовну переписку з однопартійцем

Журналістка каналу 1+1 Ольга Василевська пригрозила чолі Радикальної партії Олега Ляшка опублікувати його любовну переписку, якщо він не вибачиться за те, що назвав її “якийсь ідіоткою з плюсів”. Про це Ольга Василевська написала на своїй сторінці в Facebook.

Спочатку конфлікт виник через сюжет “ТСН”. Журналісти у виборчу ніч вивчали настрої у виборчих штабах кандидатів у президенти, який вийшов в новинному випуску на “1+1”. В рамках сюжету фігурував реальний телефонний номер Олега Ляшка, що й викликало гнів глави “радикалів”. Після появи в ефірі номера телефону, за словами Ляшка, його почали спамити тисячами повідомлень, а йому, у свою чергу, довелося змінити номер, яким він користувався з 1998 року. Також Олег Ляшко виклав номери телефонів Коломойського, Зеленського і Ткаченко.

“Тут цілий Олег Ляшко радикально назвав мене “якийсь ідіоткою” з-за ось цього сюжету. Де п’яні співробітниці його штабу у виборчу ніч б’ють журналістів і дряпають їм очі. Так, в помсту за поведінку штабистки я не заблюрила правильний номер телефону Олега Валерійовича. Свідомо. Вимагаю, щоб Ляшко публічно вибачився за “ідіотку”. Або наступним номером опублікую нецензурну листування Ляшко із закоханою в нього відповіді однопартійцем, яку дбайливо зберігаю в своєму столі вже пару місяців. І не збиралася зливати з причини власної порядності”, – написала у відповідь Ольга Василевська.

Скріншот: Facebook/ Олег Ляшко

Скріншот: Facebook/ Ольга Василевська