Радикал Рибалка отримав у минулому році чотири мільйони доходів

Сергій Рибалко
Народний депутат від «Радикальної партії» Сергій
Рибалка задекларував 4 млн 219,3 тис. гривень доходів за 2018 рік.
Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Так, Рибалка вказав, що в 2018 році він отримав 407,2 тис.
грн заробітної плати, 11,9 тис. грн відсотків і два подарунка в негрошовій формі
загальною вартістю 319,7 тис. грн.
Разом з цим, Риболовля задекларував, що його співмешканка
Анастасія Байбородіна, в 2018 році отримала 704,4 тис. грн доходу від відчуження
рухомого майна, 129,3 тис. грн доходу від надання майна в
оренду, 2 млн 619 тис. грн доходу від заняття підприємницькою діяльністю
і 27,1 тис. грн процентів.
Також, Риболовля вказав, що на банківських рахунках у нього
розміщено 310,7 тис. грн та 4,3 тис. євро. При цьому радикал задекларував, що
тримає готівкою 89,1 тис. грн, $543,7 тис. і 560 тис. євро.
Згідно декларації радикала, його співмешканка зберігає 128
тис. грн готівкою. На банківських рахунках у Байбородиной розміщено 651 тис. грн,
$7,1 тис. дол. і 1,7 тис. євро.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Рибалка ще не визначився, з якою політичною силою буде балотуватися у Верховну Раду наступного скликання.
Також повідомлялося, що Рибалка переписує своє майно і гроші на
свою співмешканку. А до цього мати Анастасії Байбородиной збрехала про те, що
сама заплатила за борди дочки в Нью-Йорку.