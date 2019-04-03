Радикал Рибалка отримав у минулому році чотири мільйони доходів

Сергій Рибалко

Народний депутат від «Радикальної партії» Сергій

Рибалка задекларував 4 млн 219,3 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб,

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, Рибалка вказав, що в 2018 році він отримав 407,2 тис.

грн заробітної плати, 11,9 тис. грн відсотків і два подарунка в негрошовій формі

загальною вартістю 319,7 тис. грн.

Разом з цим, Риболовля задекларував, що його співмешканка

Анастасія Байбородіна, в 2018 році отримала 704,4 тис. грн доходу від відчуження

рухомого майна, 129,3 тис. грн доходу від надання майна в

оренду, 2 млн 619 тис. грн доходу від заняття підприємницькою діяльністю

і 27,1 тис. грн процентів.

Також, Риболовля вказав, що на банківських рахунках у нього

розміщено 310,7 тис. грн та 4,3 тис. євро. При цьому радикал задекларував, що

тримає готівкою 89,1 тис. грн, $543,7 тис. і 560 тис. євро.

Згідно декларації радикала, його співмешканка зберігає 128

тис. грн готівкою. На банківських рахунках у Байбородиной розміщено 651 тис. грн,

$7,1 тис. дол. і 1,7 тис. євро.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Рибалка ще не визначився, з якою політичною силою буде балотуватися у Верховну Раду наступного скликання.

Також повідомлялося, що Рибалка переписує своє майно і гроші на

свою співмешканку. А до цього мати Анастасії Байбородиной збрехала про те, що

сама заплатила за борди дочки в Нью-Йорку.