У Києві на Троєщині підліток під марками» вистрибнув з 6 поверху

У ніч на 3 квітня в Києві за адресою вулиця Закревського, 5а з вікна багатоповерхівки випав підліток. На щастя, хлопець залишився живий. Постраждалого 2003 року народження госпіталізували в лікарню.

Дзвінок на лінію 102 надійшов близько 01:40.

По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що з вікна шостого поверху вистрибнув 15-річний хлопець. Підліток отримав травми, але при цьому перебував у неадекватному стані.

Під час госпіталізації потерпілого, хлопець зізнався, що вживав наркотичні препарати, а саме «марки». Мати хлопця зазначила, що не знала про те, що її син вживає наркотики. Вона думала, що він пішов спати і перед інцидентом вони не сварилися.

Хлопця доставили в реанімацію дитячої лікарні «Охматдит». Попередній діагноз постраждалого: закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота, закрита травма грудної клітини та перелом руки. Подробиці інциденту встановлюються.

Для довідки: «Марка» — одне з найбільш небезпечних наркотичних речовин, повністю змінює свідомість, носить абревіатуру ЛСД. Найчастіше воно являє собою папір, просочену невеликою кількістю розчину д-лізергінової кислоти, звідси і назва — «марка»