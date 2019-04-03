Половину зарплати чиновника КМДА Мальованого становили премії і фіндопомогу

Андрій Мальований за п’ять місяців роботи начальником управління екології та природних ресурсів Київської міськдержадміністрації заробив 157 тис. гривень. Про це повідомляє видання «КиевVласть» з посиланням на відповідь управління екології та природних ресурсів Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА на офіційний запит редакції.

Згідно з документом, оклад Мальованого склав 37,5 тис. грн,

ще 20,6 тис. гривень — надбавки відповідно до закону «Про держслужбу», ще 40,4 тис.

гривень — премії. Так, восени премія чиновника становила від 4,9 до 6,9 тис.

гривень, а в грудні Малеваному виплатили понад 15 тис. гривень премії.

Також за п’ять місяців на посаді він двічі отримав

фінансову допомогу: у жовтні 2018 року — 19,2 тис. гривень і в грудні 20,5 тис. гривень. В ці ж місяці Малеваному

нарахували найвищу зарплату 46 і 56 тис. гривень відповідно.

«Незважаючи на скромний оклад начальника управління екології

(від 6 до 9 тис. гривень) і невеликі надбавки за ранг та вислугу років (від 340

гривень до максимальних 2,7 тис. гривень), середня місячна зарплата чиновника

склала 31,5 тис. гривень», – наголосили журналісти.

Крім того, вони проаналізували, що зарплата в Мальованого

торік порівняно з 2017 роком практично не зросла – в 2017 році на

основному місці роботи дохід склав 355,5 тис. гривень, середньомісячна зарплата

– 29,5 тис. гривень.

Раніше SKELET-info повідомляв, що керівник Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Юрій Крикунов виписав собі 600% премії.