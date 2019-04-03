«Нічого у них не вийде»: Саакашвілі несподівано розкрив всю правду про компромат на Зеленського і показав, кого найняли очорняти переможця першого туру

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі розповів, що проти кандидата в президенти Володимира Зеленського вже готують компромат, щоб дискредитувати його в очах електорату.

Міхеїл Саакашвілі показав фото згаданої особи, яка за його словами, може бути причетна до цього, на своїй сторінці в Instagram.

«Знайомтеся, Мойше Клюхарт, ізраїльський фахівець з чорного піару, якого Порошенко найняв проти Володимир Зеленський. Це фотки з його instagram, він фотографував себе і єврейська вино з вікна офісу Порошенко і його телеканалу «Прямий». Ми його знаємо по Грузії, де він працював на олігарха Іванішвілі. Ця теза про те, що Зеленський — маріонетка, це його рук справа і в найближчі дні він викине серію брудних трюків проти Зе. Думаю, нічого у них не вийде, але попереджений — значить озброєний!», — поділився Міхеїл Саакашвілі.

До речі, Перемога Володимира Зеленського на виборах може загрожувати його здоров’ю і життю.

Про це написав журналіст Дмитро Литвин. На його думку, зараз суспільство дуже втомилося від війни. У ньому дуже видно напруження, яке може вилитися в даний насильство. Журналіст упевнений, що саме тому противники Зеленського відчувають натуральну ненависть по відношенню до тих, хто до нього голосував.

Лідер партії «Слуга народу» Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко після обробки 99,34% протоколів виразно потрапляють у другий тур виборів президента України. На даний момент Зеленський набирає 30,22%, Порошенко — 15,93%. Трійку лідерів замикає представник партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з 13,40% голосів.

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Також Зеленський після оголошення результатів екзитполів і закриття виборчих дільниць пообіцяв не воювати з українцями і не влаштовувати «майдани» і революції, якщо він опиниться на другому місці у другому турі. Він зазначив, що не буде воювати з суспільством і доводити щось, так як йому дорожче його життя і здоров’я.

Нагадаємо, що Юлію Тимошенко «кинули» на виборах президента.

Раніше Hyser писав, що у Зеленського жорстко поставили путінського поплічника на місце через Донбасу і Криму.

Також Hyser писав, що в Європі висунули жорсткий ультиматум Зеленському.