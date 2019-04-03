Помітно яскравіше і ефектніше: стало відомо, хто допомагає одягатися Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон стала помітно яскравіше виглядати з появою в сім’ї Меган Маркл.

Так, стало відомо, хто допомагає герцогині Кембриджської модернізувати її гардероб, пише nv.

Герцогиня запросила свою давню університетську подругу і колишнього редактора британського VOGUE, щоб та допомогла їй з нарядами.

Журналісти вважають, що після появи Меган Маркл, Кейт Міддлтон почала таємно користуватися послугами талановитого стиліста, яка і підбирає їй гардероб.

Так, герцогиня поступово відходить від строгих костюмів, все більше віддаючи перевагу сучасним і елегантним вбранням.

Новий радник герцогині Вірджинія Чэдвик-Хілі, 36-річна аристократка, колишній редактор британського VOGUE. Її добре знають як Джіні, давню подругу принца Вільяма і Кейт. Вона була присутня на їх весіллі у Вестмінстерському палаці в 2011 році.

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Технології

«Джинні – секретна зброя Кетрін, — поділився з виданням джерело при королівському дворі. — Вона допомогла Кейт суттєво змінити її гардероб і знайти упевненість в собі».

Кейт дуже цінує її допомогу.

Джіні – дочка третього лорда Страталмонда. Вона виховує двох дочок – чотирирічну Ненсі і дворічну Меггі, разом з чоловіком, з яким вони познайомилися ще під час навчання в Ітоні – Олівером Чедвиком-Хілі. Джіні і Оллі вчилися разом з Вільямом і Кейт, при цьому Кейт і Джині вчили історію мистецтва.

Раніше Кейт з гардеробом допомагала стиліст Наталя Аркер, але зараз вона знаходиться у відпустці по догляду за дитиною. Джіні пішла з Vogue в 2018 році після 12 років роботи.

Цікаво, що її образ на весіллі принца Вільяма і Кейт Миддлон, фешн-експерти світу назвали одні з найкращих образів тієї весілля. В той день вона одягла спідницю кольору стиглої кавунової м’якоті Emilia Wickstead і шовковий топ ніжно-рожевого кольору.

«Звичайно, я повинна була слідувати королівського протоколу, але мені так хотілося виділитися серед безлічі світових знаменитостей, друзів, військовослужбовців, представників іноземних держав та членів королівської родини, — поділилася вона. — А моя мама залишилася в шоці від того, що я не одягла колготи».

Раніше Hyser писав про те, що дієтологи розповіли, що їдять Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Також Hyser писав, що Кейт Міддлтон публічно відповіла на інтимне питання.

Нагадаємо, що бізнес батьків Кейт Міддлтон на межі розорення.