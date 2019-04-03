«Однозначно готовий»: у Зеленського зробили екстрену заяву про переговори з Путіним

Колишній міністр фінансів і глава передвиборного штабу Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що шоумен готовий до переговорів з Володимиром Путіним і Дональдом Трампом.

«Однозначно готовий. Будь-які переговори, до них треба готуватися», — заявив Данилюк, передає Политека.

Він зазначив, що до переговорів треба готуватися, немає таких людей, які здатні відразу вести їх.

Крім того, Данилюк підкреслив, що всі питання про компетенції Володимира Зеленського повинні відпасти самі собою після того, як він сформує свою команду, яка буде здатна керувати країною.

До речі, Перемога Володимира Зеленського на виборах може загрожувати його здоров’ю і життю.

Про це написав журналіст Дмитро Литвин. На його думку, зараз суспільство дуже втомилося від війни. У ньому дуже видно напруження, яке може вилитися в даний насильство. Журналіст упевнений, що саме тому противники Зеленського відчувають натуральну ненависть по відношенню до тих, хто до нього голосував.

Лідер партії «Слуга народу» Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко після обробки 99,34% протоколів виразно потрапляють у другий тур виборів президента України. На даний момент Зеленський набирає 30,22%, Порошенко — 15,93%. Трійку лідерів замикає представник партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко з 13,40% голосів.

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Також Зеленський після оголошення результатів екзитполів і закриття виборчих дільниць пообіцяв не воювати з українцями і не влаштовувати «майдани» і революції, якщо він опиниться на другому місці у другому турі. Він зазначив, що не буде воювати з суспільством і доводити щось, так як йому дорожче його життя і здоров’я.

Нагадаємо, що Юлію Тимошенко «кинули» на виборах президента.

Раніше Hyser писав, що у Зеленського жорстко поставили путінського поплічника на місце через Донбасу і Криму.

Також Hyser писав, що в Європі висунули жорсткий ультиматум Зеленському.