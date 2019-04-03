Доходи Кубіва за рік зросли в чотири рази

Перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, якому в лютому збільшили доплату за «інтенсивна праця», задекларував 826 529 гривень доходів за 2018 рік.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

622 288 гривень доходів Кубіва його склала заробітна плата, 204 241 гривню — дохід від передачі в оренду майна, а дружина задекларувала за минулий рік 510 235 гривень доходів.

На рахунках у банку він зберігає 68 510 гривень, його дружина — 715 985 гривень і 26 088 доларів.

Крім того, перший віце-прем’єр задекларував 550 000 гривень, 241 500 доларів і 23 600 євро готівкових коштів, а також казначейські зобов’язання військової серії на 40 тис. гривень.

В іншому дані декларації не відрізняються від поданих за 2017 рік.

Зокрема, задекларовані годинник марки Omega і картина (ікона) 1838 року.

Також у подружжя є земельні ділянки та нерухомість у Львівській області та у Львові, а також у Києві.

У подружжя Кубіва є Audi Q5 2012 року випуску.

У грудні Кубів отримав майже 100 тис. грн премії.

Кубів задекларував 183 тис. гривень доходів за 2016 рік, 709,7 тис. гривень доходів за 2016 рік і 866 тис. гривень доходів за 2017.