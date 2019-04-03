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Українські водії будуть дізнаватися про штрафи на автомобіль онлайн

03.04.2019

Володимир Гройсман нагадав українцям, що для них було створено Електронний кабінет водія. Тепер він має нові функції.

Сьогодні, 3 квітня, стало відомо, що українці зможуть дізнатися про те, потрапляло авто в аварії не в сервісних центрах МВС, а онлайн. Так, у 2018 році заробив Електронний кабінет водія. Тепер ця інформація доступна тут.

Крім того, онлайн можна буде отримати інформацію про право власності авто. Про це на своїй сторінці в соцмережі розповів прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. За його словами, більше немає необхідності стояти в черзі в банках і заповнювати платіжки від руки, щоб сплатити штраф. Це все можна зробити у особистому Кабінеті водія.

«Зареєструватися в електронному Кабінеті можна за допомогою електронного підпису, BankID, MobileID. Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua або на сайті Урядового Порталу», — додав Гройсман.

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