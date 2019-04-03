CorrectUA: другий найбільший аеропорт Данії писатиме Kyiv замість Kiev

Другий за величиною аеропорт Данії Біллунн змінив написання назви столиці України з Kiev на Kyiv.

Диппредставництво звернулося до адміністрації летовища, після чого з аеропорту надіслали відповідь, у якій йдеться про зміну написання назви Києва.

Адміністрація Біллунна зазначила, що використовує англомовні назви міст, а Kiev вони писали через помилку.

«Це була проста помилка, що ми не використали англійське Kyiv, коли вперше вписували новий рейс до вашої столиці. Зараз це виправлено», – йдеться в опублікованій посольством відповіді.

Раніше найбільше летовище Канади – аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто – змінило транслітерацію українських міствідповідно до національного стандарту і тепер пише Kyiv замість Kiev.