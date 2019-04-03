У готелі в центрі Києва виявили труп діджейки: перші подробиці

У центрі Києва в готелі 3 квітня виявили труп 19-річної дівчини. За попередньою інформацією, загибла працювала діджеєм в клубі.

Готель розташований на вул. Богдана Хмельницького. Тіло дівчини було знайдено в ліжку. Її особистість встановлена, відомо також, що вона проживала в Маріуполі.

«Вночі вона познайомилася з хлопцем і дівчиною, з якими відправилася в готель. На жаль, вранці її знайшли мертвою. Попередньо, слідів насильницької смерті на тілі померлої не виявили», – уточнили в ЗМІ.

Точні причини смерті встановлюють правоохоронці Шевченківського району.