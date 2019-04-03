Студрада КПІ влаштувала так звань «конкурс краси», де під час фотосесії дівчат знімали майже оголених – Суслова

Університет з елементами порнографії. Вчора всі притомні люди були шоковані фото, які в мережі виклала студрада КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Вона влаштувала так звань «конкурс краси», де під час фотосесії дівчат знімали майже оголених у вульгарних позах в стилі «садо-мазо».

Псевдоеротичний несмак тепер розглядає вся Україна. Це при тому, що частина дівчат на світлинах – неповнолітні. А організаторка конкурсу хизується своїм «досягненням» й натякає журналістам, що непогано було б заплатити за передрук фото «дєвочєк».

Цікаво, чи в курси була адміністрація вишу про цей креатив? А якщо так, то чому нічого не зробила, аби йому перешкодити?

Дехто скаже – не будьте ханжею, дівчата самі вирішують, що їм робити! Так, але якщо вони, по-перше, повнолітні, по-друге, у позаучбовий час і, по-третє, не прикриваючись лейблом університету. Бо тепер КПІ буде більше знань голими сідницями, ніж науковими досягненнями! А в декого може скластись враження, що у нас всі виші виставляють студенток на огляд, як худобу на базарі! Й після цього ми дивуємось масштабами секс-туризму, сексизму, торгівлі людьми і домашнього насильства. Вісь такі «змаг» й торують до цього всього дорогу!

Тому спрямовую депутатське звернення до Міністерства освіти та ректорату КПІ й розраховую почути у відповідь пояснення, як таке стало можливим і що має намір робити адміністрація. І навіть якщо буде оперативна жорстка реакція, осад залишиться.

Бо не можна провідному вишу країни опускатись на рівень, порівняно з яким навіть провінційні ПТУ здаються академіями пристойності. Врешті-решт, мова про майбутнє цих дівчат. Чи стануть вони дійсно спеціалістками в математиці, фізиці чи кібернетиці, або, які б знання смороду не малі і які б здібності не демонстрували, їх завжди сприйматимуть як «дєвочєк», здатних лише потішати публіку своїми формами.