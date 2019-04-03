Сінгапурські авіалінії будуть годувати пасажирів органічними овочами

Singapore Airlines намагається боротися зі стереотипами, які оточують їжу на борту, і має намір годувати пасажирів органічними продуктами.

Компанія уклала контракт з AeroFarms, побудувала найбільшу вертикальну ферму неподалік від міжнародного аеропорту в Ньюарку. Для цієї мети AeroFarms пристосувала колишній сталеливарний завод в Нью-Джерсі.

«Мандрівники все частіше вимагають здорові продукти, — говорить Ентоні Макнейл, представник Singapore Airlines (SIA). — З вертикальною фермою ми можемо задовольнити попит наших пасажирів, тим більше, що ці продукти виключно свіжі».

Експрес-інформація по країні

Сінгапур (Республіка Сінгапур) – місто-держава в Південно-Східній Азії.

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Столиця – Сінгапур

Найбільше місто – Сінгапур

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 718,3 км 2 (171-я в світі)

Населення – 5,46 млн чол. (115-я в світі)

Офіційні мови – англійська, китайська, малайська, тамільська

Релігія – буддизм, мусульманство

ІЛР – 0,912 (11-я в світі)

ВВП – $307,86 млрд (36-я в світі)

Валюта – сінгапурський долар

Межує з: Малайзією, Індонезією

Овочі, зібрані в Ньюарку — зелений салат, сою і помідори черрі — будуть доставляти «з грядки на борт» протягом 24 годин. Нова послуга з’явиться на рейсах Ньюарк — Сінгапур вже у вересні, але авіакомпанія розглядає варіанти співпраці з вертикальними фермами і в інших містах світу.

«Єдиний спосіб подати до столу свіжі овочі — зірвати їх у власному саду», — говорить Ентоні Макнейл.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», Американські і Сінгапурські авіалінії викрили у стеженні за пасажирами.

За матеріалами Newsweek

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