На Кіровоградщині судитимуть депутата-ляшкиста, влаштував сімейний голодомор

Прокуратура Кіровоградської області та Новоукраїнська місцева прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження стосовно депутата Новоукраїнського районної ради та його дружини за фактом замаху на вбивство їх малолітнього сина з особливою жорстокістю.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.



Підозрюваним пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 13 п. 2,4,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (депутату ще й за ч. 1 ст. 296 КК України — хуліганство).



Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі обвинувальний акт направлено на судовий розгляд.