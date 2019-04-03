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На Кіровоградщині судитимуть депутата-ляшкиста, влаштував сімейний голодомор

03.04.2019

Прокуратура Кіровоградської області та Новоукраїнська місцева прокуратури завершили досудове розслідування кримінального провадження стосовно депутата Новоукраїнського районної ради та його дружини за фактом замаху на вбивство їх малолітнього сина з особливою жорстокістю.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури області.
 
Підозрюваним пред’явлено обвинувачення за ч. 3 ст. 13 п. 2,4,12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (депутату ще й за ч. 1 ст. 296 КК України — хуліганство).
 
Санкція інкримінованих статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі обвинувальний акт направлено на судовий розгляд.

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