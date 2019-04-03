Порошенко напевно перейде до екстремальних сценаріїв – політтехнолог

Перший тур чемпіонату України за президентства відбувся. Без ексцесів, зривів голосування та інших вивихів нашої демократії, за що «респект і уважуха» виборцям і правоохоронцям.

ЦВК обробила бюлетені бадьоро, причому попередні результати близькі до даних екзитполів. Тобто наша влада почула вимогу західних партнерів щодо демократичності виборів.

А значить, і офіційні результати будуть подібними. І збережеться більш ніж десятивідсоткове відрив Володимира Зеленського від Петра Порошенка.

Це важливо.

В Україні 10% відриву – психологічна межа, яка не долається без надзвичайних обставин. При такому відставанні в штабах наздоганяючого кандидата перестають витрачати ресурси на агітацію та маніпуляції, а починають піклуватися про себе коханих і потихеньку домовляються з командою лідера.

Тому Петро Порошенко напевно перейде до сценаріїв екстремальним.

Він може подвоїти разову матеріальну допомогу малозабезпеченим аж до разового ж зниження цін на газ.

Нас чекає ще більш злобна кампанія на адресу Володимира Зеленського, хоча уявити це важко. Але вже з’явилися вкидання «порохолюбов» в соцмережах, що голосують за Зеленського — це «вороги, яких треба розстрілювати». Так що не здивуюся «агента Кремля Зе, развязавшему війну на Донбасі, а ночами взрывающему наші склади з боєприпасами».

Можна очікувати і нагнітання військової істерії з флешмоб військових з окопів, готовими захищати країну під командуванням виключно Тато, а при Вазі героїчно розбігаються по домівках.

Ну і можливо добровільно-примусове рекрутування під прапори Порошенко Святослава Вакарчука, Ігоря Смєшка та інших — згадайте, як заскрипіли східці на кар’єрних сходах «сталевого полковника Сергія Кривоноса.

Вважаю, що Володимир Зеленський продовжить свою неформатну кампанію по остаточному злиттю з чином Василя Голобородька. Але у другому турі знадобиться ще і жорсткість по відношенню до що виходить за рамки супернику.

Володимир вже почав, і я не знаю, що звучить образливіше, «маріонетка Коломойського» або «маріонетка Свинарчука».

А уявіть реакцію чинного президента на можливу пропозицію від Зе провести дебати на Майдані — з участю громадян, але без парканів та охорони

Крім того, Володимиру доведеться оприлюднити перспективні призначення — Генштаб, МО, СБУ, Нацбанк, ГПУ, МЗС та інші. І це повинні бути настільки переконливі для суспільства фахівці, щоб ярлик «клоун» не прилипав до мов кривдників.

За іншим учасникам забігу.

У фіналі Юлія Тимошенко дещо переплутала парламентську і президентську кампанію, повністю поклавшись на свою партію. І в результаті втратила яскравий креатив, який виділив її на старті. Разом з критичною частиною виборців.

Але вибори в Раду можуть виявитися значно ближче, ніж здаються. І ЮВТ візьме своєрідний реванш.

Анатолій Гриценко взяв нарцисичну позу: не підтримаю Порошенко, тому що знаю його, і не підтримаю Зеленського, тому що його не знаю. Але може скластися, що в такому випадку виборці не захочуть знати Анатолія з «Громадянською позицією». А адже головний приціл у Гриценка — саме на Раду.

Ігор Смешко з його несподіваним hand made-рейтингом від Дмитра Гордона явно чекає пропозицій. Від кого піде перше, я вже згадав.

А ось близько 10% Юрія Бойка, в умовах війни демонстративно веде переговори з керівництвом країни-агресора, — це натуральна біда. Тому що це заявка на сильну проросійську фракцію в Раді при наявності комунікатора з Кремлем Віктора Медведчука.

Чим все закінчиться? Весна вже прийшла, і другий тур її не скасує. А весна — це часом хворобливе, але неминуче оновлення.