САП звинуватила НАБУ в небажанні розслідувати справи щодо розкрадань у обронке

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звинуватила Національне антикорупційне бюро України у саботажі справ щодо розкрадань в оборонній сфері.

У відомстві зазначають, що проведення операції Об’єднаних сил на сході країни виводить на перший і головний план питання озброєння і боєздатності української армії.

Розслідування кримінальних проваджень у військовій сфері є пріоритетним для антикорупційних органів.

«Однак, в ході процесуального керівництва досудовим розслідуванням САП встановила факти порушень вимог закону працівниками НАБУ при розслідуванні таких кримінальних проваджень», — йдеться в заяві.

Також нагадується, що в березні 2016 року детективи НАБУ внесли до ЄРДР відомостей про злочин за фактом фіктивного поставки на Харківський бронетанковий завод рядом підприємств, серед яких і ТОВ «Оптимумспецдеталь», запчастин і комплектуючих — всього на 56 мільйонів грн.

В САП підкреслили, що спочатку слідство рухалося дуже активно, але починаючи з вересня 2016 року істотно сповільнилося.