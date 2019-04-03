Із чотирьох кримінальний справ щодо міністра часів Януковича та власника компанії «Burisma» Миколи Злочевського залишилось лише дві. Це справи, які наразі розслідує НАБУ. У інших двох випадках уникнути правосуддя Злочевському допомогла Генпрокуроратура.

Спочатку ГПУ за часів Віталія Яреми “допомогла” зняти арешт з мільйонів Злочевського у Великобританії. Згодом за прокурорства Віктора Шокіна та Юрія Луценка чомусь не розслідували походження цих коштів екс-міністра, а сплату ним податків. Пізніше Луценко взагалі закрив одну зі справ щодо дочірніх компаній Злочевського.

У цею годину підлеглі антикорупційного прокурора Назара Холодницького “забули” вчасно подати оскарження закриття іншого епізоду справи щодо компаній екс-міністра.

Нагадуємо, що саме інкримінують Миколі Злочевському та хто допомагає йому вийти сухим із води.

1.ГПУ ЯРЕМИ ДОПОМОГЛА СКАСУВАТИ АРЕШТ 23,5 МЛН ДОЛ ЗЛОЧЕВСЬКОГО У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

У 2014-2015 Генеральна прокуратура України, очолювана на тій годину Віталієм Яремою, сприяла Миколі Злочевському у розблокуванні 23,5 млн доларів США, арештованих у Великій Британії.

У квітні 2014 Британське Бюро по боротьбі з шахрайством розпочало досудове розслідування щодо Миколи Злочевського за фактом відмивання коштів у сумі 35 млн доларів США.

29 грудня 2014 ГПУ забирає кримінальне провадження у МВС та цього ж дня видає Злочевському повідомлення про підозру у незаконному збагаченні та відмиванні коштів.

Утім, Центральний кримінальний суд Лондона не взявши до уваги інформації про підозру Злочевському та ухвалу Печерського суду через відсутність інформації про походження доказів, якими керувалися українські правоохоронні органи та суд.

Рішення Лондонського суду містить висновки про відсутність додаткових доказів у справі за 8 місяців розслідування, достатніх для обґрунтованого рішення про арешт коштів.

Відсутність таких доказів і є наслідком бездіяльності ГПУ, яка не досліджувала джерела походження арештованих 23,5 млн доларів на рахунках Злочевського.

Британський суддя у постанові також звернув увагу на непослідовність позиції української прокуратури, яка з різницею у 27 днів бачила Злочевському довідку про його чистоту перед законом, а потім вручила підозру.

2.ГПУ ШОКІНА-ЛУЦЕНКА РОЗСЛІДУВАЛА СПЛАТУ ПОДАТКІВ, А НЕ АРЕШТОВАНИХ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ КОШТІВ

У рамках кримінального провадження про незаконне збагачення та відмивання коштів (No42014000000000805) українські правоохоронці розслідували сплату Злочевським податків в Україні, а не походження грошей, арештованих у Британії, а також «розмили» це кримінальне провадження іншими епізодами.

Однак ГПУ не передала цей епізод до суду, а продовжила слідство, яке за два роки перетворилося на розслідування про ухилення від сплати податків.

У рамках досудового слідства українські слідчі малі встановити джерела та законність походження значних коштів на банківських рахунках українського високопосадовця, яким на той час був Злочевський.

У тієї годину, як лондонській суд виявивши не лише ймовірність ухилення від сплати податків, але й можливість незаконного походження 23,5 млн доларів США на рахунках компаній «Burisma» у Великій Британії.

Курченко, що перебував під дією санкції Європейського Союзу, наразі підозрюється ГПУ у створенні злочинного угрупування, шахрайстві, фіктивному підприємництві, незаконному збагаченні та зловживанні владою. Загальна сума завданих збитків — щонайменше 5 млрд гривень.

10 жовтня 2016 офіс великих платників податків Державної фіскальної служби України проводити у ТОВ «Еско-Північ» з «Burisma Group» позапланову перевірку за 8 місяців 2016 та встановлює порушення податкового законодавства.

На підставі результатів цієї перевірки, головному бухгалтеру ТОВ «Еско-Північ» Раїсі Володарській висунули підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Підозру оголосили у рамках того ж кримінального провадження, у якому українські правоохоронці розслідували доходи Злочевського на державних посадах.

Слідство встановило, що Володарська занизила податок на прибуток ТОВ «Еско-Північ» у сумі 33 099 840 грн. Компанія відшкодувала завдані збитки у повному обсязі ще під час досудового розслідування.

1 листопада 2016 у день, коли ГПУ закриває кримінальне провадження за епізодом незаконного збагачення Злочевського, бухгалтер Володарська під час допиту повідомляє слідству про відшкодування всіх збитків та пише заяву про звільнення від кримінальної відповідальності.

Важко прослідкувати логіку у діях українських слідчих, які в 2016 приєднали епізод про несплату податків до кримінального провадження про незаконне збагачення та відмивання коштів, імовірно скоєних Злочевським у 2010-2014 роках, а також характер зв’язків між бухгалтером ТОВ «Еско-Північ» та Злочевським у рішеннях суду в рамках даного кримінального провадження.

3.ГПУ ЛУЦЕНКА ЗАКРИЛА СПРАВУ ЩОДО ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ «BURISMA GROUP» (СПІЛЬНО З УКРГАЗВИДОБУВАННЯМ)

З травня 2014 ГПУ розпочала розслідування кримінального провадження №42014000000000375 щодо злочинної діяльності дочірніх компаній «Burisma» в Україні, а саме ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша українська нафто-газова компанія», що видобували та продавали газ в України на основі договорів про спільну діяльність із державною компанією «Укргазвидобування».

Слідство встановило, що дочірні компанії «Burisma» видобували та продавали газ в Україні за значно заниженими цінами для пов’язаних компаній, щоб знизити офіційний прибуток, які відповідно до умов договорів про спільну діяльність, малі ділити його із державною компанією.

Чиновники державної компанії «Укргазвидобування» підозрювалися у розкраданні державних коштів через такі схеми.

Відповідно до інформації, розповсюдженої генпрокурором Юрієм Луценком 7 липня 2016, дочірні компанії «Burisma» були нібито залучені у схеми уникнення від сплати податків. Луценко оцінив суму несплачених податків у розмірі 1 млрд гривень протягом 2014-2015.

З серпня 2016 дані кримінальне провадження зосередили лише на епізоді уникнення від сплати податків дочірніми компаніями «Burisma», а не на належному виконанні умов урік про спільну діяльність.

Натомість, із жовтня 2016 у судових ухвалах у рамках цієї справи змінюється фабула та зникають будь-які згадки про дочірні компанії «Burisma Group». Ця інформація доступна за результатами пошуку в кримінальному розслідуванні №42014000000000375.

Розслідування справи про ухилення від сплати податків замість розкрадання державних коштів дає зелене світло прокурорам закрити справу, як тільки «Burisma» сплачує до бюджету завдані збитки.

4.НАБУ РОЗСЛІДУЄ СПРАВУ ЩОДО ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ «BURISMA GROUP» (ВИДАЧА СПЕЦДОЗВОЛІВ)

Кримінальна справа №42015000000001142 щодо незаконної видачі дозволів на користування надрами компаніям ТОВ «Парі», ТОВ «Еско-Північ», ТОВ «Перша українська нафтова газова компанія», ТОВ «Алдеа Україна», ЗАТ «Укрнафтобуріння», ТОВ «Кримтопенергосервіс», ТОВ «Газойлінвест», ТОВ «Азов-нафта», ТОВ «Надрагаз» посадовими особами Міністерства екології та природних ресурсів України протягом 2010-2015 років, кошти від чого спрямовувалися на самозбагачення.

Справа розслідувалася Генпрокуратурою до кінця 2015 року. 23 грудня 2015 Національне антикорупційне бюро (НАБУ) її забрало. Бюро вдалося встановити порушення під час видачі дозволів, а саме відсутність обов’язкового погодження з органами місцевого самоврядування.

5.НАБУ РОЗСЛІДУЄ РОЗКРАДАННЯ МАЙЖЕ 50 МЛН ГРН ЗА ЧАСІВ ПЕРЕБУВАННЯ ЗЛОЧЕВСЬКОГО НА ПОСАДІ МІНІСТРА

Справа №42014000000000181 щодо розкрадання державних коштів на загальну суму 49,38 млн грн під час здійснення закупівель консультаційних послуг на впровадження технологій дистанційного зондування землі.

Розслідування стосується періоду перебування Злочевського на посаді міністра. Його передали з ГПУ до НАБУ на початку 2016. Станом на березень 2019 розслідування триває.

6.САП “ПРОПУСТИЛА” ТЕРМІНИ ОСКАРЖЕННЯ

САП намагалася скасувати отримання дозволів, зазначених у пункті 4, поза кримінальною справою за адміністративною процедурою оскарження.

20 вересня 2016 САП звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з адміністративною скаргою до Міністерства екології та природних ресурсів України щодо скасування дозволів, виданих 13 січня 2011.

Позов стосувався трьох дозволів (№ 5352; № 5371; № 5386), видані компаніям, якими опосередковано володіє Микола Злочевський.

Підставою для позову стало порушення процедури видачі дозволів, а саме відсутність погоджень органами місцевого самоврядування.

Згідно з законом, державний орган має шість місяців на оскарження з моменту виявлення ним порушення. САП дізналася про незаконну видачу дозволів у січні 2016 під час розслідування кримінальної справи № 42015000000001142, яке здійснює НАБУ. Однак позов подали лише в серпні 2016, таким чином пропустивши рядка позовної давності.

САП уникає змістовних пояснень причин запізнілого подання покличу. У медіа Назар Холодницький послався на законодавче обмеження, яке вимагає зачекати поки орган, що видав дозвіл, подасть свій позов або відмовиться від нього.

Проте малоймовірно, що прокурори САП не знали про такі обмеження і сплив рядок на подачу адміністративного позову. Саме смороду булі зобов’язаннями пов’язані спонукати інші державні органи своєчасно надавали інформацію та докази, необхідні для справи.

10 січня 2017 САП оскаржила рішення суду про закриття справи. 28 лютого 2017 Апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції.

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