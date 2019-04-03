У США мати підлітка, який приніс до школи зброю, отримала 4 роки в’язниці

В США посадили на 4 роки мати підлітка, який приніс до школи зброю.

Жінка з Індіани, чий 15-річний син приніс вогнепальну зброю в школу, була засуджена до чотирьох років позбавлення волі.

Мати підлітка зізналася слідчим, що вона знала, що у її сина є вогнепальна зброя, але ніколи не обговорювала це питання з ним.

40-річна жінка з Хартфорд-сіті була засуджена до кримінальної відповідальності за неналежний контроль над дитиною. Звинувачення відноситься до випадків, коли батьки або опікун дозволяє дитині мати вогнепальну зброю.

У підлітка вже були інциденти зі зброєю раніше. 30 жовтня 2018 року він приніс зброю в середню школу Блэкфорда, що призвело до скасування занять у той день.