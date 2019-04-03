Кабмін заборонив нерегулярні польоти в РФ після вояжу Бойко і Медведчука

Кабінет Міністрів України прийняв рішення закрити «лазівку в законодавстві», що дозволяє прямі нерегулярні перельоти між Росією і Україною, якою скористалися кандидат у президенти України Юрій Бойко і кум президента Путіна Віктор Медведчук.
Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що заборона на прямі перельоти з України в Росію стосувався регулярних рейсів і літаків, зареєстрованих у РФ, які потрапили під санкції. Такий скористався лазівкою Бойко, який літав у Москву нерегулярним рейсом на українському літаку.
«Пан Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві, отримав добро ФСБ РФ на прямий переліт Київ-Москва і потрапив на переговори з прем’єром держави-агресора», — пояснив Він.
Міністр підкреслив, що розпрацьована пропозиція прямо забороняє будь-які нерегулярні авіаперельоти з України в Росію. Він пояснив, що в законодавстві раніше були заборонені тільки регулярні перельоти, тому як на ряд російських авіакомпаній наклали санкції. Але ці обмеження не стосувалися нерегулярних рейсів, чим і скористалися Бойко і Медведчук. Тобто літати можна було на авиасуднах, які не зареєстровані в країні-агресора.
Рішення Уряду робить виняток «польотів, необхідним для забезпечення дій міжнародних місій ООН, ОБСЄ та Червоного хреста».
У відповідь прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав подію раніше приниженням заради «3 % рейтингу» і запропонував дозволити українським політикам польоти в РФ на літаках-кукурузниками, але тільки в один кінець.
- У п’ятницю, 22 березня, прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв прийняв у своїй резиденції в Горках кандидата в президенти України і народного депутата Юрія Бойка і голови політради партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. У зустрічі також брав участь голова правління російського газового монополіста ВАТ «Газпром» Олексій Міллер.
- Служба безпеки України дасть правову оцінку зустрічі Бойко і Медведчука прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. Глава СБУ Василь Грицак зазначив, що наявні матеріали свідчать про те, що спецслужби РФ будь-яким чином намагаються відвернути увагу громадськості від розкритих корупційних схем фінансування виборів в інтересах одного з кандидатів у президенти України, який «влаштовував раніше і зараз влаштовує Кремль».
- У НАК «Нафтогаз України» відреагували на переговори кандидата в президенти Юрія Бойка та Віктора Медведчука з «Газпромом», зазначивши, що наша країна вже зараз купує газ дешевше, ніж пообіцяли в РФ.
- Президент України Петро Порошенко прокоментував зустріч у Кремлі (РФ) кандидата в президенти Юрія Бойка і кума російського лідера Віктора Медведчука, назвавши це способом «повісити Україну на газову гілку».
- 2 квітня Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання посадовими особами Державної прикордонної та Державної авіаційної служб України у зв’язку з польотом кандидата в президенти, одного із засновників «Опозиційної платформи — За життя» Юрія Бойка і лідера руху «Український вибір — Право народу», члена партії «За життя» Віктора Медведчука в Москву.