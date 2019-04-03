Кабмін заборонив нерегулярні польоти в РФ після вояжу Бойко і Медведчука

Кабінет Міністрів України прийняв рішення закрити «лазівку в законодавстві», що дозволяє прямі нерегулярні перельоти між Росією і Україною, якою скористалися кандидат у президенти України Юрій Бойко і кум президента Путіна Віктор Медведчук.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що заборона на прямі перельоти з України в Росію стосувався регулярних рейсів і літаків, зареєстрованих у РФ, які потрапили під санкції. Такий скористався лазівкою Бойко, який літав у Москву нерегулярним рейсом на українському літаку.

«Пан Бойко скористався лазівкою в нашому законодавстві, отримав добро ФСБ РФ на прямий переліт Київ-Москва і потрапив на переговори з прем’єром держави-агресора», — пояснив Він.

Міністр підкреслив, що розпрацьована пропозиція прямо забороняє будь-які нерегулярні авіаперельоти з України в Росію. Він пояснив, що в законодавстві раніше були заборонені тільки регулярні перельоти, тому як на ряд російських авіакомпаній наклали санкції. Але ці обмеження не стосувалися нерегулярних рейсів, чим і скористалися Бойко і Медведчук. Тобто літати можна було на авиасуднах, які не зареєстровані в країні-агресора.

Рішення Уряду робить виняток «польотів, необхідним для забезпечення дій міжнародних місій ООН, ОБСЄ та Червоного хреста».

У відповідь прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав подію раніше приниженням заради «3 % рейтингу» і запропонував дозволити українським політикам польоти в РФ на літаках-кукурузниками, але тільки в один кінець.