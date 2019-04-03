Біля Ісаакіївського собору в Санкт-Петербурзі встановили «надгробок» Путіна

Активісти встановили біля Ісаакіївського собору в Петербурзі «надгробок» президента Росії Володимира Путіна. На ньому є фото, «дати життя» (1952-2019) і напис «Зрадив народ Росії».

У телеграм-каналі «Агіт Росія» говориться, що надгробок встановили активісти руху. Вони пояснили, що установкою надгробки хотіли сказати, що «Путін помер для громадян Росії за прийняті антинародні закони, постійна брехня і огидне правління».

На початку березня аналогічне надгробок з’явилося в Набережних Челнах. Після цього «ВКонтакте» почала видаляти фотографії з ним з-за скарг користувачів, в соцмережі їх порівняли з поширенням фейків в надзвичайних ситуаціях. Пізніше фотографії відновили.

Двох міських активістів затримали, одного з них заарештували на 28 діб, іншого — на шість.