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Гола Кейт Мосс прикрасила обкладинку Vogue

03.04.2019

Кейт Мосс знялася для кількох обкладинок британського видання Vogue.

Для британської версії знаменитого глянцю Кейт Мосс приміряла відразу кілька кутюрних образів.

На одній з обкладинок вона позує у білосніжній куртці-хмарі з пір’я Chanel, на іншій — в блейзері з архіву популярної моделі 1960-х Аніти Палленберг, наброшенном на голе тіло.

«Знаменита своїм непримиренним духом і красою сфінкса запрошена редактор Кейт Мосс позує на трьох спеціальних обкладинках травневого випуску», — анонсує номер з Кейт редакції.

А ось і третя обкладинка — найсміливіша:

 

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