Пастор зі США став моделлю і прославився на весь Інтернет

Священик опублікував свої “модні знімки” і став зіркою мережі.

Чоловік 20 років був душпастирем у трьох церквах. Американець Клінт Хейслетт став зіркою інтернету після того, як його син оприлюднив у Twitter стильні фотографії батька.

“Моєму татові 45, він будує модельну кар’єру, і я ніколи ще не бачив його більш щасливим. Отже, Twitter, знакомся”, – написав син Клінта Коллін, додавши чотири фото чоловіка.

Варто відзначити, що Клінт Хейслетт – колишній пастор, він протягом 20 років служив священиком у трьох церквах свого регіону.

Твіт швидко став популярним – він отримав майже 376 тисяч лайків і понад 87 тисяч ретвітів. Про Хейслетте почали писати американські ЗМІ і навіть запросили на ранкове шоу на телеканал ABC.