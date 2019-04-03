Супрун розвінчала міф про дорожнечу здорового харчування

Правильно харчуватися — не обов’язково дуже дорого. В Україні достатньо доступних і корисних овочів.

«Коли ми говоримо «здорове харчування», то маємо на увазі не розкручені і дорогі авокадо, годжі, чіа, кіноа і лосось, а рідні сало, яйця, смородину, гречку, гарбуз, оселедець і льон. І купу інших продуктів вартістю до 50 гривень/кг», — йдеться в повідомленні.

Супрун розвіяла міфи про дорожнечу здорового харчування.

Морква – це джерело про-вітаміну А, необхідного для зору, імунітету і краси шкіри. Її можна їсти сирою, запікати, тушкувати, додавати до каш, супів, солодкої і несолодкої випічки. Вартість моркви – до 15 грн/кг.

Буряк — джерело бетаїну, який потрібен для правильного обміну жирів. «Любить» горіхи, чорнослив і яблука, її можна випікати, готувати на пару і вичавити з неї сік. Вартість – до 15 грн/кг.

Кольрабі: соковитий джерело клітковини і вітаміну С, що коштує до 30 грн/кг. Чудово поєднується з морквою, яблуками і сметаною.

Коренеплоди селеру і пастернак радують вмістом клітковини, інуліну, смаком і ціною (25 і 45 грн/кг).

Цибуля, в тому числі порей і зелений (від 10 грн/кг), корисний для печінки.

Гарбуз. При ціні 15-20 грн/кг ми отримуємо каротиноїди, насіння і соковиту серединку, з якої можна робити супи, каші, млинці, запіканки і печиво.

Капуста багата кальцієм, який добре засвоюється. Квашена капуста містить ще й молочну кислоту (пребіотик) і молочнокислі бактерії (пробіотик). Ціна — 10-20 грн/кг.

Супрун додала, що м’ясо краще вибирати в первісному вигляді, не перероблена, як ковбаси чи сосиски. Чим менше перероблений продукт, тим менша вартість і велика поживна цінність.

В. о. міністра повідомила, що рибу досить їсти двічі на тиждень.

«Споживання саме риби, а не добавок, знижує ризик деменції, серцево-судинних хвороб і хронічного запалення. Одна велика порція риби обійдеться вам 30-50 гривень — це порівнянно з пачкою сигарет і кави, ось тільки сигарети здоров’я не додадуть», — додала Супрун.

Краще вибирати скумбрію і хека, а не лосося. Там менше свинцю і миш’яку.