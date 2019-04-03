Кабмін заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Росією

Кабінет міністрів України заборонив нерегулярне пряме авіасполучення з Російською Федерацією.

Таке рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.

«Пропонується встановити заборону на здійснення нерегулярних рейсів перельоту між Україною та державою-агресором за винятком рейсів польотів, необхідних для забезпечення дій місій міжнародних організацій, ООН, ОБСЄ та Червоного Хреста», — вніс пропозицію міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Уряд відповідне рішення підтримало.

За словами міністра, під час візиту засновника «Опозиційної платформи — За життя» Юрія Бойка і голови політради партії Віктора Медведчука в Росію вони скористалися «лазівкою в законі», так як раніше заборона не поширювалася на нерегулярні рейси, що здійснюються повітряними суднами, зареєстрованими в РФ.

Зазначимо, що раніше ДБР відкрило справу за фактом можливого зловживання посадовими особами Держприкордонслужби та Державіаслужби у зв’язку з польотом Бойко і Медведчука в Москву.

Раніше Бойко заявляв, що ніяких порушень українського законодавства під час візиту не було.

У свою чергу Медведчук вважає заяву генпрокурора Юрія Луценка про відкриття кримінального провадження у зв’язку з їх перетином кордону провокацією і піаром проти політиків.

В «Опозиційній платформі — За життя» також відреагували на заяву Юрія Луценка.

«Повідомляємо прем’єр-міністра України Гройсмана, міністра внутрішніх справ Авакова і генерального прокурора без юридичної освіти Луценка, а також режисера-постановника цього передвиборчого вистави, що ще 22.11.2016 Державіаслужба України дала відповідь з приводу прямих перельотів в Російську Федерацію Віктора Медведчука, у якому йдеться: «Звертаємо вашу увагу, що повітряне судно з бортовим номером P-4 GEM має неросійську реєстрацію ‒ код вказує на реєстрацію Аруби (Нідерланди). Обмежень щодо виконання польотів іноземними повітряними суднами неросійської реєстрації з території України немає за умови виконання процедур, описаних у Правилах надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України», — сказано в заяві партії.