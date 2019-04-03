Ложкін бізнес вивів в офшори після отримання посади глави АП

Очоливши адміністрацію президента Порошенко, Борис Ложкін створив спільний бізнес з Олегом Калашніковим і вивів компанії з управління активами в офшори. Чиновник пішов на такий крок, щоб ухилитися від сплати податків. Про це повідомляє проекту Ukrainian papers.

У 2014 році Борис Ложкін і його бізнес-партнер, депутат від Партії Регіонів Олег Калашников, створили спільну компанію з умовною назвою «БЛОК» (БЛ — Борис Ложкін, ОЛ — Олег Калашников). Фірма керує спільними бізнесами акціонерів. Діяльність компанії організували через офшори, Віргінські острови.

У внутрішніх комунікаціях співробітників Ложкіна і Калашникова компанію називають «БЛОК». Офіційна назва фірми — Raplert Overseas Limited.

Компанію створили в розпал передвиборної кампанії Порошенко в 2014 році. Переговори про її створення почали вести ще в березні-квітні 2014 року. Можна припустити, що вже тоді Він знав про своє майбутнє призначення на посаду глави адміністрації президента.

Юридичний супровід компанії взяли на себе Олексій Філатов, спільно з «Василь Кісіль і Партнери» (одна з провідних юридичних фірм України) та Світлана Панаиотиды — директор юрдепартаменту холдингу «Оптичний Дім», в який входить мережа магазинів «Люксоптика».

З приходом Ложкіна в адміністрацію президента, Філатова призначили на посаду заступника голови АП. Панаиотиды стала державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Через компанію Raplert Overseas Limited також виводилися гроші на інші компанії з бізнес-ланцюга Ложкіна і Калашникова. Світлана Шиян — фінансовий директор компаній Ложкіна. Зазначимо, її ім’я фігурує у кримінальній справі проти Ложкіна, порушеної прокуратурою Австрії.

Компанія «БЛОК» починаючи з 2014-го року вела активну бізнес-діяльність по створенню нових бізнесів. Також займалася фінансуванням, зокрема, мережі клінік «Добробут», видаючи їй доларові кредити.

У 2014 році компанія Raplert Overseas Limited в особі Бориса Ложкіна та Олега Калашникова уклала угоду акціонерів спільно з Ігорем Мазепою по спільному бізнесу у вигляді придбання медичної мережі клінік «Добробут».

Юридичний супровід компанії вели юристи «Василь Кісіль і Партнери».

В угоді фігурує ще одна компанія — Sansky Trading Limited. Це полична компанія, яка пов’язана з Ігорем Мазепою, вона зареєстрована в Гонконзі. Сам Мазепа — інвестбанкір, давній друг Ложкіна і партнер по бізнесу. Засновник компанії Concorde Capital (компанія фігурує в листах Ложкіна).

60% компанії Sunsky придбали з метою ухилення від сплати податків, про що і зазначається в супровідному листі від Ігоря Сотника (представник Ігоря Мазепи) Світлані Панаиотиды (представник Бориса Ложкіна).

Колишній глава Адміністрації президента Петра Порошенка Борис Ложкін потрапив у базу сайту Ukrainian P