У Стамбулі проходить щорічний фестиваль тюльпанів

Тюльпан – національний символ Туреччини. Тут його зображенням прикрашають одяг, зброю, стіни мечетей, килими та посуд.

Основним майданчиком свята традиційно вважається парк Эмирган (Emirgan Park). Тут проходять концерти, виступи, а також виставка скульптур з тюльпанів.

Експрес-інформація по країні

Туреччина (Турецька Республіка) – держава, розташована в Південно-Західній Азії і частково в Південно-Східній Європі.

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Герб



Столиця – Анкара

Найбільші міста: Стамбул, Анкара, Ізмір, Бурса, Адана, Анталья, Конья

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 783562 км2 (36-я в світі)

Населення – 78,74 млн осіб (18-я в світі)

Офіційна мова – турецька

Релігія – мусульманство

ІЛР – 0,761 (72-я в світі)

ВВП – $798,42 млрд (18-я в світі)

Валюта – турецька ліра

Межує з Грузією, Вірменією, Азербайджаном, Іраном, Іраком, Сирією, Грецією, Болгарією

Серед іншого на фестивалі можна побачити рідкісний вид тюльпанів — османський. «Гордий улюбленець султанів», як його називають турки, це квітка з загостреними тонкими пелюстками і тонкими лініями. Саме його форму повторює турецька чаша для чаю армуд.

Квіти для фестивалю вирощують не тільки спеціальні служби, а й місцеві жителі, яким напередодні старту заходу безкоштовно роздають цибулини.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в День тюльпанів в Амстердамі роздали 200 тисяч квітів.

За матеріалами УНІАН

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