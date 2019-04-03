Корбан: «Перемога Зеленського — це зміна еліт. Гірше не буде»

Якщо майбутній президент України буде готовий слухати і чути, а також швидко приймати рішення, у нього все вийде.

«У 2014 році нашу команду, не має жодного досвіду і уявлення про держуправлінні, запросили очолити Дніпропетровську обладміністрацію. Стати чиновниками. А час було тоді набагато гірше. Країна стояла на порозі розколу і втрати державності. На перших нарадах я розумів усі слова, але погано пов’язував їх в єдине ціле. Однак часу не було ні на що. Довелося швидко вчитися. І у нас вийшло», — зазначив він.

При цьому Корбан виділив основні характеристики, якими повинен володіти майбутній президент України.

«Якщо у нового майбутнього президента є схильність вчитися, він уміє слухати і чути, вміє розуміти людей і швидко приймати рішення, він впорається. Буде новий президент помилятися? Звичайно. Або ви думаєте, що чинний президент, не помиляється? Іноді його помилки не були фатальними, — написав він.

«І головне. Ми довго говорили про зміну еліт. І коли підійшли до реального шансу, почали панікувати. Друзі, розслабтеся. Небеса не впадуть на землю. Гірше вже точно не буде», — підсумував Корбан.