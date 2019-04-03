У парку Серенгеті вперше сфотографували зебру-блондинку

Блондинка-зебра була виявлена в Національному парку Серенгеті. Тварина потрапила в об’єктив фотографа Серджіо Питамица, коли він спостерігав за сезонною міграцією зебр.
«Спочатку я думав, що це зебра, яка вывалялась в пилу», — каже фотограф.
За словами експертів, незважаючи на ніжно-кавовий колір смужок, ця зебра — альбінос. І хоча іноді зустрічаються альбіноси в неволі, це перша зебра-блондинка, яка була помічена в дикій природі.
Незважаючи на унікальність, фото тільки підтверджує, що табун чорно-білих родичів приймає альбіносів цілком нормально.
Як писав портал «Навколо світу. Україна», сафарі-туристи роблять слонів жорстокими.
За матеріалами Daily Mail
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