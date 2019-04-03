У парку Серенгеті вперше сфотографували зебру-блондинку

Блондинка-зебра була виявлена в Національному парку Серенгеті. Тварина потрапила в об’єктив фотографа Серджіо Питамица, коли він спостерігав за сезонною міграцією зебр.

«Спочатку я думав, що це зебра, яка вывалялась в пилу», — каже фотограф.

За словами експертів, незважаючи на ніжно-кавовий колір смужок, ця зебра — альбінос. І хоча іноді зустрічаються альбіноси в неволі, це перша зебра-блондинка, яка була помічена в дикій природі.

Незважаючи на унікальність, фото тільки підтверджує, що табун чорно-білих родичів приймає альбіносів цілком нормально.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», сафарі-туристи роблять слонів жорстокими.

За матеріалами Daily Mail

Читайте також:

Зебри можуть навчити людей відлякувати комах

На вулицях Ісландії з’явилися «ширяють у повітрі зебри

Забавні сутички цікавих тварин з туристами