Порошенко-Свинарчук отримали 20 мільйонів за автобуси, які так і не дістались місту

У 2007 р. КП «Луцьке підприємство електротранспорту» (ЛПЕ) та ТОВ «Богдан-Лізинг» уклало договори фінансового лізингу на 21 млн. грн. щодо постачання комунальному підприємству 46 автобусів «Богдан», 41 з яких так і не дістались місту.

Як повідомили виданню у Луцькій міськраді, усього було укладено дві угоди. Перша передбачала, що луцьке підприємство отримає п’ять автобусів «Богдан» А-144.1 за 2,7 млн грн. Всі 5 автобусів «Богдан» перейшли у власність ЛПЕ на підставі договору купівлі-продажу від 7 квітня 2011. Нині вони використовуються за призначенням.

Згідно з іншим договором фінансового лізингу від 25 грудня 2007 р. було отримано 41 автобус «Богдан» 2007 року випуску за 18,71 млн грн.:

«Богдан» А-069.21 – 21 шт.

«Богдан» А-144.1 – 14 шт.

«Богдан» А-144.5 — 6 шт.

Розрахунки за договором булі проведені в повному об ємі. Однак через порушення строків розрахунків, КП «Луцьке підприємство електротранспорту» сплатило ТОВ «Богдан-Лізинг» 1,17 млн грн. штрафу. Повний розрахунок завершено у 2016 р.

Та з квітня 2014 року усі 41 автобус не експлуатуються. В ЛПЕ вказують, що «Богдан-Лізинг» не передавши право власності на ці автобуси ЛПЕ. Оскільки смороду з 2008 р. перебувають у заставі ПАТ «Український професійний банк» під кредитні зобов’язання «Богдан-Лізинг», які досі не погашені.

ЛПЕ позивалося до «Богдан-Лізингу» в суд, вимагаючи, щоб були виконані умови договору купівлі-продажу автобусів. Але у грудні 2018 р. госпсуд міста Києва відмовив повністю у позові.

Від «Наших грошей»:

ТОВ «Богдан-Лізинг» у 2007-2010 роках належало страховій компанії «Країна», акціонером якої досі є президент України Петро Порошенко. Згодом Корпорацію «Богдан» у Порошенка викупив його бізнес-партнер Олег Гладковський (Свинарчук), який донедавна був першим заступником секретаря РНБОУ. Нині засновниками «Богдан-лізингу» записано Оксану Афанасьєву, Геннадія Стрюкова, і ще 19% у статутному капіталі записані на саму фірму.

У рішенні Госпсуду Києва від 10.12.2018 йдеться, що при розгляді справи про стягнення з ЛПЕ на користь «Богдан-Лізинг» 1,17 млн грн. штрафу з’єднання ясувалося, що у червні 2007 р. «Український професійний банк» надав «Богдан-Лізинг» 5,05 млн грн. кредитом для купівлі 18 автобусів Богдан для подальшої їх передачі у лізинг «Луцькому підприємству електротранспорту». А у лютому «УПБ» надав ще один кредит «Богдан-Лізинг» на 4,02 млн грн. щодо решти 23 автобусів для ЛПЕ.

У січні та у лютому 2008 р. «Український професійний банк» (заставодержатель) уклав з «Богдан-Лізинг» (заставодавець) два договори застави щодо 41 автобуса.

При розгляді ще однієї справи стало відомо, що 28.05.2015 «Український професійний банк» відступив ТОВ «ФК Аурум Фінанс» право вимоги до «Богдан-Лізинг» за кредитними угодами та договорами застави щодо 41 автобуса. Загальна заборгованість становила 1,67 млн грн. За відступлення права вимоги «ФК Аурум Фінанс» повинен сплатити банку 80 тис грн.

02.07.2015 «ФК Аурум Фінанс» переуклав з ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» договір про відступлення цього права вимоги.

28.05.2015 «Український професійний банк» було визнано неплатоспроможним. Того ж року банк звернувся до «ФК Аурум Фінанс» та «КУА «Практика» з позовом про застосування наслідків нікчемного правочину – договору відступлення прав вимоги. Банк також хотів повернути права майнової вимоги.

Госпсуд Києва 22.05.2018 встановив, що банк, здійснивши відчуження майнових прав за 80 тис грн., занизивши суму на 95%. Тим не менш у задоволенні позивних вимог банку відмовив, вважаючи їх необґрунтованими, зокрема, через те, що банк не є стороною угоди, укладеної між «ФК Аурум Фінанс» та «КУА «Практика», крім того, правочин, за яким відступлено право вимоги «КУА «Практика», на момент розгляду справи не було визнано недійсним у суді.

У тієї ж годину, у рішенні суду за позовом ЛПЕ до «Богдан-Лізинг» йдеться, що для укладання договору купівлі-продажу щодо 41 автобуса потрібна згода заставодержателя – «Українського професійного банку» – на відчуження автобусів, і воно можливе лише у разі виконання у повному обсязі підприємством «Богдан-Лізинг» зобов’язання, що забезпечено заставою. Водночас, банк не надавав згоди на відчуження автобусів та заперечує виконання «Богдан-Лізинг» своїх зобов’язань.

Госпсуд Києва також встановив, що у «Богдан-Лізинг» існує обов’язок укласти з ЛПЕ договір купівлі-продажу 41 автобуса. Втім, станом на момент звернення з позовом жодна зі сторін не звернулась до іншої з проектом договору. ЛПЕ виконав лише свій обов’язок щодо повідомлення «Богдан-Лізинг» про бажання укласти договір-купівлі продажу щодо автобусів. Тобто на момент звернення з позовом до суду між сторонами був відсутній переддоговірний спір щодо умов майбутнього договору. Лише під час розгляду справи, «Богдан-Лізинг» надав проект договору купівлі-продажу, з умовами якого щодо ціни майна (2,60 млн грн.) не погодилось ЛПЕ, зустрічно запропонувавши 500 грн.

Суд також встановив, що при зверненні до суду комунальне підприємство визначило позовну вимогу, як зобов’язання укласти договір купівлі-продажу, проте не зазначило істотних умов угоди, на яких він має бути укладення, як і не визначив перелік майна, що підлягає продажу.

Того, суд вирішив, що обраний ЛПЕ спосіб захисту не відповідає характеру порушеного права позивача та виключає можливість його захисту у такий спосіб. А без визначення умов договору, на яких він має бути укладення, право ЛПЕ не буде захищено. Суд не наділений повноваженнями самостійно визначати умови договору, оскільки це обмежує свободу контрагентів.

Власником «Українського професійного банку» вказувався Євген Балушка, в тій же година, реальним власником банку називали бізнесмена Анатолія Юркевича.