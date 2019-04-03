У Зеленського закликали правоохоронців взятися за Фаріон: що трапилося

Висловлювання екс-нардепа від «Свободи» Ірини Фаріон повинні перевірити правоохоронні органи на предмет розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, зазначивши, що «у воюючій країні такі заяви можуть використовуватися як посил і підігравання країни-агресора в рамках гібридної війни».

«Я думаю, що цим питанням варто зайнятися правоохоронним органам, тому що, як мені здається, це був заклик до мало не громадянській війні. Було сказано наступне: «Потрібно почати війну проти 30% виборців України». Я вважаю, що це спроба розпалювання ворожнечі на національному рівні, або на якомусь іншому незрозумілому для мене рівні. Це явно заклик до якихось хвилювань в країні», – заявив Разумков.

«Я не зовсім розумію позицію Фаріон і заяви інших людей хто, кого і як повинен стріляти. Це якась істерія, яка межує з легкою формою шизофренії, а може, і не легкою», – додав він.

Разом з тим політолог запевнив, що в програмі кандидата в президенти чітко відображена позиція щодо функціонування української мови.

«Єдиною державною мовою в країні є український. Це абсолютно зрозуміла позиція, і я думаю, що її поділяють переважна більшість наших співгромадян. Але тим не менше, має існувати нормальне ставлення і розвиток всіх інших мов», – сказав Разумков.

Спікер штабу кандидата в президенти України звинуватив українських політиків у тому, що вони часто використовують мовне питання напередодні виборів, тим самим штучно створюючи передумови для розколу суспільства.

«Не повинно бути ніяких інсинуацій на тему того, яка мова має бути державною. Він єдиний, і це українська мова», – зазначив він.

Що стосується самого Зеленського та його більшості промов російською мовою в ході передвиборної кампанії, то тут Разумков пояснив, що з боку кандидата в президенти немає ніякого порушення закону, і поки він не є держслужбовцем, він може розмовляти будь-якою мовою. Але в разі перемоги Зеленського на виборах президента України, він буде слідувати законам своєї країни.

«Це вимоги закону, та Володимир Зеленський як президент країни буде слідувати законам України. І як гарант Конституції буде говорити українською мовою», – заявив він.