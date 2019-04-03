Марсель: хто тепер сидить в замку Іф?

Столиці Провансу складно назвати “туристичною меккою”. “Це не Франція!” — авторитетно заявляють подорожують сноби, яким не до вподоби “східний” присмак і суєта найбільшого в Середземномор’ї порту. Але, може, вони просто не перейнялися його неповторним розмаїттям?

Для одних Марсель — найдоступніший за ціною курорт Лазурного берега. Для інших — брудний портовий мегаполіс з недоброю кримінальної славою. Для третіх — столиця французького репу. А для четверте, п’яте і так далі — давні “ворота Сходу”, революційний місто, в честь якого названий гімн Франції, а ще батьківщина самих безглуздих поліцейських з фільму “Таксі”.

Список можна продовжити, адже за більш ніж 26 століть існування другої за величиною місто Франції пережив масу подій і ввібрав різні віяння. Навіть Париж, заснований в III столітті до нашої ери, виглядає на тлі Марселя молодшим братом. Безумовно, тут є, що подивитися. Але почнемо з головного — Старого порту.

Старий Порт і його форти

Експрес-інформація по країні

Франція (Французька Республіка) – держава в Західній Європі.



Прапор



Герб



Столиця – Париж

Найбільші міста: Париж, Марсель, Ліон, Тулуза, Ніцца

Форма правління – Президентсько-парламентська республіка

Територія – 674 685 км 2 (48-я в світі)

Населення – 64,5 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – французька

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,888 (22-я в світі)

ВВП – $2,829 трлн (6-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Бельгією, Люксембургом, Німеччиною, Швейцарією, Монако, Італією, Іспанією,

Андоррою

Порт Марселя з’явився одночасно з самим містом — приблизно в 600 році до нашої ери. Гавань, засновану стародавніми греками, досі приймає туристичні катери, рибальські човни і невеликі яхти.

Вид на місто і Форт святого Іоанна

В околицях Старого порту знаходиться безліч історичних будівель, але першими кидаються в очі форти Святого Миколая і Святого Іоанна. Ці грандіозні споруди оберігають місто від морського вторгнення з 1664 року. Зараз форт Святого Миколая належить військовим і майже повністю закритий для відвідування. У стінах другого форту тепер розташована частина експозиції Музею цивілізацій Європи і Середземномор’я.

Свій первозданний неприступний вигляд зберіг і легендарний замок Іф, який Олександр Дюма-батько увічнив у романі “Граф Монте-Крісто”. Морські прогулянки до лиховісного бастіону, де 14 років нудився Едмон Дантес, починаються в Старому порту і займають 2,5-3 години. Туристи відвідують камери Дантеса і його побратима по нещастю абата Фаріа, а також знайомляться з долями реальних “сиднів” — гугенотів, революціонерів та інших небезпечних елементів.

Абатство Святого Віктора Марсельського

У трьохстах метрах від форту святого Миколая знаходиться найдавніша абатство Сен-Віктор, засноване ще в V столітті нашої ери. Монастир носить ім’я римського легіонера, якого розчавили між кам’яними жорнами за християнські погляди. На посади абата тут встигли попрацювати майбутні Папа Римський Урбан V і кардинал Джуліо Мазаріні — ще один герой романів Олександра Дюма. Наступник Рішельє з’являється у другій і третій книзі про пригоди мушкетерів, “Двадцять років потому” і “Віконт де Бражелон”.

Абатство Сен-Віктор

Сьогодні на території колишнього монастиря для відвідування відкрита церква, а за два євро можна спуститися в крипту і подивитися колекцію саркофагів, датуються IV-V століттями нашої ери.

Кафедральний собор Марселя

Від порту рукою подати і до кафедрального собору Сент-Марі-Мажор. Він замислювався, як головний храм Марселя і найбільша церковна споруда в історії Франції, тому будували його довго (понад 50 років) і з розмахом.

Кафедральний собор Марселя

Загальна довжина церкви, урочисто відкритого в 1896 році, перевищує 140 метрів, висота купола досягає 70 метрів. Фасад прикрашають безліч статуй, а поєднання зеленого і білого мармуру в обробці надають йому помітний “смугастий” вид, який так подобається туристам. Місцеві жителі по-свійськи охрестили велична будівля “піжамою”.

Собор Нотр-Дам-де-ла-Гард

І все ж кафедрального собору не вдалося затьмарити базиліку Нотр-Дам-де-ла-Гард, яка немов парить над Ліонським затокою. Ще в XIII столітті моряки, зійшовши з корабля, насамперед піднімалися до каплиці на найвищому пагорбі Марселя, щоб сказати Діві Марії “спасибі” за щасливе повернення. У нинішньому вигляді собор був освячений в 1864 році і з тих пір залишається найбільш відвідуваним місцем міста. Самі ж марсельці шанобливо називають його “Доброю Матір’ю”.

Нотр-Дам-де-ла-Гард

Головна “фішка” храму — позолочена статуя Мадонни з немовлям, встановлена на вершині дзвіниці, яку вночі ефектно освітлюють прожектори. А з оглядового майданчика собору відкривається найкращий вид на 2600-річний Марсель, незалежно від часу доби.

Куди ще сходити

Не одними соборами та оборонними спорудами славний місто-порт. Ось ще три пам’ятки, якими пишаються марсельці.

Палац Лоншан. У ньому ніколи не жили королі. Розкішний комплекс побудували в середині XIX століття, щоб відзначити знакова для міста подія — відкриття каналу, який вирішив проблему з прісною водою. На території палацу знаходяться зоосад, музей витончений мистецтв, музей природної історії і обсерваторія.

Палац Борелі

Парк і музей Борелі. Старовинний сад знаходиться в 10 хвилинах ходьби від найближчого до центру міста пляжу Прадо. Тут є фонтани, розарій, японський садок і навіть водоспад, а всі доріжки ведуть до прекрасного палацу, де помістилися відразу три музеї — фаянсу, сучасної моди і сучасного мистецтва.

Оранж Велодром. Найбільший клубний стадіон Франції спочатку поєднував в собі функції велотреку та футбольного поля. Тільки у 1980-х велодоріжки замінили додатковими трибунами. Тепер це домашня арена ФК “Олімпік” місткістю понад 67 тисяч глядачів.

Гостям Марселя на замітку

Що обов’язково потрібно знати, якщо ви зібралися відпочити в Марселі.

Пляжний сезон офіційно триває з 1 червня по 31 серпня. У липні і серпні температура може перевищувати 30 С, але завдяки сухого повітря і морського бризу переноситься відносно легко. Пляжі в Марселі безкоштовні.

Відпочинок в Марселі обходиться дешевше, ніж на інших курортах Лазурного Берега (але істотно дорожче, ніж в Єгипті або Туреччині). А справжній ціновий рай настає в “низький сезон”, з кінця жовтня по квітень.

Навіть взимку погода в Марселі досить комфортна для прогулянок. Середня температура в найхолоднішому місяці — січні — тримається близько 10 о С вище нуля.

Страва номер один в Марселі — це густий рибний суп буйабес. Коли його готували на вогнищі прості рибалки, а головним інгредієнтом була риба, яку не вдалося продати. Зараз в буйабес, як правило, додають три виду риби і ще морепродукти. Коштує порція “народної юшки” в середньому 25-30 євро.

Високий рівень злочинності та безробіття — постійна головний біль Марселя, а значить, і його гостей. Туристам рекомендують доглядати за речами і без потреби не відвідувати північні квартали, де живуть вихідці з Африки та Близького Сходу.

У Марселі щорічно проводять змагання з вітрильного спорту і віндсерфінгу. А в 2024 році місто прийме вітрильну регату Літніх Олімпійських ігор.

Читайте також:

Цікавий Краків: в гостях у монстрів і монархів

Карлові Вари: стежкою Гоголя до вічної молодості

Прогулянка по Парижу: як долучитися до розкоші і не розоритися