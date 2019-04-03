На Донбасі помітили смертоносну зброю з РФ: важливі подробиці

На Донбасі помітили новітнє озброєння, яке Росія використовує проти України.

«Це не старий радянський мотлох — це нові розробки в сфері модифікації новітніх танків. Наприклад, це ті ж самі танки Т-72 або Т-80, які просто були модифіковані, але це вважається новою розробкою. Ми ідентифікували нові безпілотні літальні апарати, системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Це були і нові комплекси ППО, включаючи „Панцир З-1“, і нові машини розмінування, як „Ртуть БМ“», — заявив він.

За його словами, вони задокументували на Донбасі 108 військових формувань, причому саме російських.

«Це військові частини, бригади, які були ідентифіковані нами. Сюди входять війська абсолютно всіх військових округів Росії, а також військові бригади з Таджикистану, Придністров’я я, так звана 7-а миротворча бригада окупованої Абхазії, бригади з Криму. Потім Росгвардія, сили спеціальних операцій, Головне розвідуправління Російської Федерації, підрозділу МВС», — говорити Макарук.

За його словами, розвідувальне співтовариство InformNapalm має усі докази присутності російських військ на тимчасово окупованих теріторіях.