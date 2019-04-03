Купівля квартир і мільйонні виплати: Як розбагатіли українські генерали в 2018 році

Декларації керівництва Міністерства оборони та Генерального штабу поповнилися даними про щедрих доходи, а деякі генерали придбали або продали майно.

Є і ті, хто трохи збіднів за 2018 рік. Найбільше, як і в минулому році, заробив глава міністерства Степан Полторак. InfoResistпроанализировал електронні декларації вищого військового керівництва і зібрав найцікавіші відомості про те, наскільки збагатилися командири і генерали за 2018 рік.

Один з найбагатших міністрів – Степан Полторак

Міністр оборони Степан Полторак подав відносно скромну декларацію, згідно з якою він не володіє автомобілями і нерухомим майном, а лише орендує номер в готелі, площею 41,65 кв. м, біля Центру забезпечення службової діяльності Міноборони і Генштабу. Також він користується квартирою в 90,7 кв. м у Києві.

Незважаючи на те, що міністр живе в готелі, він має мільйонні доходи: 3 млн 411 тис. 260 грн заробив Полторак за 2018 рік. При цьому понад 1 млн становить зарплата, решта — це виплати при звільненні з військової служби, відсотки від вкладів, гонорари і пенсія. У 2017 році міністр теж жив у готелі, а його доходи були в рази меншими: 645 тис. 280 грн – зарплата, 192 тис. грн – гонорари і виплати від Харківської міськради, 113 тис. – відсотки від вкладів в банк. Загалом тоді він задекларував майже 1 млн грн.

За даними декларації, міністр не має цінних паперів або нематеріальних активів. Його дружина володіє квартирою в Харкові, площею 66,7 кв. м і автомобілем Mini Cooper 2015 року.

Мільйонні доходи Івана Руснака

Перший заступник міністра оборони Іван Руснак живе на широку ногу: він володіє квартирою в Борисполі, земельною ділянкою на Закарпатті та місцем для паркування. У спільній власності з дружиною у нього квартира в Києві і будинок на Закарпатті, площею 224 кв. м. На дружину окремо записана квартира і комора у Вінниці, земельну ділянку в Закарпатській області. В сім’ї Руснаковых три автомобіля.

Його річний дохід склав 1 млн 285 тис. грн, у 2017 році він задекларував 1 млн 136 тис. грн. Зберігати гроші заступника міністра воліє готівкою.

Скромна декларація Ігоря Павловського

У декларації за 2018 рік ще один заступник міністра, генерал-лейтенант Ігор Павловський зазначив, що отримав 726 тис. грн зарплати, що майже на 200 тис. грн більше, ніж у минулому році. Пізніше він доповнив декларацію даними про ще 131 тис. грн доходу від зарплати.

Заступник міністра, якого НАБУ підозрює в незаконному збагаченні за рахунок злочинних схем при закупівлі палива для відомства, їздить на старенькому «Фіаті», а його дружина на автомобілі «Daihatsu» 2008 року випуску. Єдина житлоплощу, зазначена в декларації, знаходиться в Житомирі.

Олександр Дублян записує нерухомість на себе

Держсекретаря Міноборони Олександр Дублян воліє всю нерухомість записувати на себе. Згідно декларації за 2018 рік, у нього є два великих земельних ділянки під Житомиром, площею 1313 кв. м і 2000 кв. м, земельна ділянка під Києвом, площею 1000 кв. м, гараж в столиці. Разом з дружиною він володіє квартирою в Києві і земельною ділянкою в Києво-Святошинському районі.

Зарплата і пенсія Дубляна в загальній сумі становить 1 млн 188 тис. грн, що майже на 400 тис. грн більше, ніж у декларації за 2017 рік. Також він отримав 713 тис. 366 грн компенсацій за невикористання щорічних відпусток.

Щедра зарплата Олега Шевчука

За даними декларації заступника міністра оборони Олега Шевчука, він їздить на автомобілі Hyundai 2008 року випуску, володіє квартирою в Києві та двома земельними ділянками. Ще одна столична квартира є у його дружини.

За рік заступник міністра отримав щедру зарплату – 989 тис. 743 грн. Крім майже мільйонного заробітку йому виплачується пенсія – 169 тис. 100 грн за рік. Також у банку Шевчук зберігає 520 тис. грн, 460 євро і 117 дол.

«Бездомний» Анатолій Петренко

У декларації за 2018 рік заступник Полторака з питань євроінтеграції Анатолій Петренко зазначив 805 тис. 130 грн зарплати, 945 тис. 728 грн доходу від виплати при звільненні з військової служби і 6 тис. 350 грн соцвиплат. У нього немає нерухомого майна, а свій автомобіль «Škoda» він продав. Дві квартири, дані про яких внесені в декларацію, записані на третю особу.

Готівкою Петренко зберігає 53 тис. дол. і ще 128 тис. 619 грн в банку.

Віктор Муженко пожертвував всю пенсію і частину зарплати на шпиталь

Начальник Генерального штабу генерал Віктор Муженко задекларував 1 млн 203 тис. грн доходу. Для порівняння: у 2017 році він заробив 791 тис. 549 грн. Основний приріст дали відсоток від вкладів в банк і зарплата.

Однак частина зарплати і всю пенсію (загалом 120 тис. грн) він перерахував в госпіталь в якості благодійної допомоги.

Додалося грошей на банківському рахунку начальника Генштабу. У 2017 році його внесок в двох банках України становив 1 млн 400 тис. грн, в 2018 році – 1 млн 568 тис. грн. Ще 40 тис. дол., 10 тис. євро та 740 тис. грн він має готівкою.

У декларації Муженко у графі нерухомість, крім двох квартир і земельних ділянок, вказаний гараж, але немає відомостей про транспортних засобах. Також начальник Генштабу будує дачу в Житомирській області.

У Ігоря Колесника з’явилися кредити в банках

Перший заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-полковник Ігор Колесник в 2018 році поповнив свої доходи кредитами від двох українських банків на загальну суму 368 тис. 105 грн. Основним доходом сім’ї Колесніков залишається зарплата Ігоря Івановича – 756 тис. 709 грн. Хоча в 2017 році його річна заробітна плата була майже на 100 тис. грн більше.

У графі об’єкти нерухомості у Колесника без змін: квартира у Львові, ще одна львівська квартира, співвласником якої є дружина, службова квартира в Рівному та три земельні ділянки.

Сергій Наївши продовжує будівництво двох дач

Заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наївши в минулому році заробив 847 тис. 435 грн, що майже в два рази більше, ніж у 2017 році. В цей раз ніяких цінних подарунків від брата Максима Наева, який працював у Криму на окупаційну владу, у декларації не вказано.

Нерухомість залишилася колишньою: кімната на 91 кв. м в Дніпрі, яка значиться службовим житлом та дві земельні ділянки в Одеській області, де триває будівництво дачних будинків. Не змінилися і грошові активи Наева — 350 тис. грн та 20 тис. дол. готівкою. На рахунку в банку у нього лежить 7 624 тис. грн.

Олександру Косинскому теж знадобився кредит

Головний старшина ЗСУ старший прапорщик Олександр Косинський, як і в 2017 році, живе на одну зарплату і соціальну допомогу, також отримує дохід від оренди майна в розмірі 18 тис. грн.

У 2018 році дохід Косинського від зарплати зріс на 16 тис. грн – він отримав 201 тис. 616 грн, проте у нього додалося і кредитів у банку. Восени і взимку минулого року старшина ЗСУ взяв кредити в банку ПУМБ на загальну суму 48 тис. грн.

Ніякої нерухомості у прапорщика не з’явилося. Також у нього немає грошових активів і автомобіля.

Сергій Бессараб трохи збіднів

Доходи заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Бессараба зменшилися порівняно з 2017 роком. Так, за минулий рік він отримав 802 тис. грн, з них 695 тис. грн – це зарплата, решта пенсія та соціальна допомога. Позаторік його річний дохід досягав 818 тис. грн, зокрема 705 тис. грн заробітної плати.

Також спорожнів банківський вклад Бессараба, який він відкрив у 2017 році в «Приватбанку». Заступник начальника Генштабу зняв з рахунку 38 тис. грн.

Віктор Назаров став власником квартири та нової машини

У червні 2018 року перший заступник начальника Генштабу генерал-майор ЗСУ Віктор Назаров спільно з дружиною став власником квартири в Києві, площею 60,7 кв. м. Згідно е-декларації генерала за 2017 рік, раніше він жив у службовій квартирі з такою ж площею. Також він володіє земельною ділянкою в Київській області, площею 601 кв. м. Його дружина – двома ділянками в різних районах Київщини.

За даними свіжої декларації, Назаров пересів з Mitsubishi Pajero Sport 2013 року випуску на Mitsubishi Outlander 2018 року випуску.

Дохід сім’ї Назарова — 1 млн 509 грн за рік. В основному це зарплата і військова пенсія. Також він отримав матеріальну допомогу учасникам АТО в розмірі 6 тис. грн.

Готівкою генерал-майор зберігає 5 тис. дол. і 150 тис. грн.

Ігор Воронченко орендує квартиру в Києві

Командувач Військово-морських сил Ігор Воронченко задекларував квартиру, яку почав орендувати в 2018 році. Більше ніяких нерухомих придбань у адмірала не з’явилося.

Річний дохід Воронченка збільшився до 950 тис. грн: у 2017 році він отримав 721 тис. грн, а в 2016-му – 580 тис. грн. Збільшити дохід адміралу вдалося за рахунок продажу автомобіля «Фольксваген», 2012 року випуску (361 тис. грн).

Дружина Сергія Дроздова скуповывает нерухомість

Командувач Повітряних сил генерал-полковник Сергій Дроздов при скромному річному доході в 634 тис. грн, який не змінився з 2017 року, задекларував дві нові квартири. Згідно з внесеними генералом даними, його дружина в 2018 році стала власницею квартир у Харкові (38 кв. м) і Вінниці (103 кв. м), а також комори (2,8 кв. м).

У Дроздова є гроші в банку – 12 тис. дол., 4 500 тис. грн, і готівкою – 34 тис. грн. Його дружина теж зберігає 12 тис. дол. купюрами.

Крім цього, генерал-полковник у 2018-му продав частину житла за 410 тис. грн.

Сергій Попко отримав 64 тис. від викладання в університеті

У 2018 році дохід командувача Сухупотных військ генерал-полковника Сергія Попко досяг 794 тис. грн, що приблизно на 100 тис. гривень більше, ніж у 2017 році. При цьому частина грошей генерал отримав від викладацької діяльності, якою він займається за сумісництвом у Національному університеті оборони імені Черняховського.

З нових грошових активів — 205 тис. грн готівкою, а також гривневі рахунки в “Ощадбанку” і “Приваті” загальною сумою у 51 тис. гривень. У доларовому еквіваленті заощадження Попко зросли з 34 тис. до 39 тис.