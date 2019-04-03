У США затримали китаянку, яка намагалася проникнути в будинок Трампа

У комплексі відпочинку Мар-а-Лаго у Флориді, належить президентові США Дональду Трампу, затримали громадянку Китаю, що мала при собі флешку з вірусами.

“Жінці – Чжан Юйцзин – було пред’явлено звинувачення у двох федеральних злочини: дача помилкових показань федеральному офіцеру і незаконне проникнення”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з судовими документами, вона мала при собі чотири мобільних телефони, один ноутбук, один зовнішній жорсткий диск або флешку.

Агент секретної служби заявив, що попередня судова експертиза флеш-накопичувача показала, що в ньому міститься “шкідлива програма”. В той же час не була надана додаткова інформація про характер шкідливого програмного забезпечення.

Чжан спочатку повідомила агенту Секретної служби США, що вона хоче скористатися басейном Мар-Лаго, але після подальшого допиту сказала, що приїхала з Шанхаю, щоб відвідати китайсько-американський вечір, організований ООН. Також вона заявила, що приїхала в Мар-а-Лаго на прохання свого друга з Китаю – “Чарльза”.

Жінка сказала, що планує поговорити з членом сім’ї президента США про американо-китайських економічних відносинах.

Інцидент стався 30 березня. Проте в цей день не було заплановано ніяких подій ООН, про яких говорила жінка.

Сам Трамп знаходився на одному з полів для гольфу, коли в Мар-а-Лаго намагалася потрапити китаянка. Однак перша леді Меланія Трамп і інші члени сім’ї американського президента були в Мар-а-Лаго. Міністерство закордонних справ Китаю не прокоментувала цей інцидент.