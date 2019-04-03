Кремль здивувався даними Росстату про те, що у росіян немає грошей на взуття

У Кремлі не розуміють, звідки у Росстату взялася інформація про брак грошей у росіян на взуття. Влада хотіли б роз’яснень на цей рахунок. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Раніше ЗМІ з посиланням на дані Росстату повідомили, що близько третини російських сімей не мають грошей на придбання взуття по сезону. «Мені важко це прокоментувати, скажу вам чесно. Чому саме на взуття, чому саме третину і звідки ці цифри. Чесно кажучи, я також був би вдячний Росстатом за роз’яснення цих даних», — цитує Пєскова РІА «Новости».

За інформацією Росстату, 79,5% російських родин так чи інакше відчувають труднощі з тим, щоб придбати необхідний мінімум товарів і вкластися в суму сімейного доходу, у тому числі 14,6% сімей зізналися, що стикаються з великими труднощами».

Більше половини російських сімей (53%) повідомили, що не можуть впоратися з несподіваними витратами, наприклад витратами на терміновий ремонт житла або заміну предметів тривалого користування, термінові медичні послуги.

Дозволити собі харчування з м’яса, птиці, риби (або рівноцінну вегетаріанську їжу) хоча б раз в два дні не в змозі 10,1% сімей, вживати фрукти в будь-який час року не мають фінансової можливості 21,1% сімей. У 35,4% сімей немає фінансової можливості придбати кожному членові сім’ї дві підходящої пари взуття по сезону (по одній на кожен сезон). Серед багатодітних сімей таких 40%. Кожна четверта російська сім’я не може дозволити собі запросити гостей на сімейне торжество — день народження, Новий рік.

11% сімей повідомили, що їм не вистачає коштів для придбання життєво необхідних ліків. Майже половина (49,1%) російських сімей не можуть дозволити собі кожен рік один тиждень відпустки проводити поза домом.