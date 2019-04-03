Плоска Земля: експерименти і докази

Вже в початкових класах державних шкіл в підручниках природознавства пишуть, що наша Земля плоска, і діти ростуть, не роздумуючи про те, що уряд вкладає в їхні голови. Але думаюча людина може докопатися до правди, вивчаючи іноді начебто не пов’язані факти або навіть ставлячи власні експерименти.

Темні справи

Влітку минулого року я мав можливість побачити місячне затемнення. Всі ви бачили цю картинку з підручника природознавства:

Я приготувався насолодитися видовищем, однак реальність виявилася зовсім іншою, з’являється тінь була зігнута, ніби Земля була кулею!

Це відкриття позбавило мене спокою — невже всіх нас весь цей час обманювали, і Земля насправді куля? Необхідно було дослідити це питання далі. Де і як ми можемо помітити тінь від Землі? Найбільш цікавим стає час заходу і сходу. З підручників ми знаємо, що Сонце світить на плоску Землю як ліхтар з рефлектором, направлено. Інакше б на всьому диску був одночасно день чи ніч, а зараз, з поширенням засобів зв’язку, можна зателефонувати або написати знайомому за кілька тисяч кілометрів, і дізнатися, що у нього Сонце вже закотилося або, навпаки, зійшло.

Отже, кордон дня і ночі має нахил, і на плоскій Землі високі об’єкти в протилежному напрямку від Сонця після заходу будуть в тіні.



А на кулястої Землі, навпаки, хмарочоси або гори будуть освітлені Сонцем після заходу сонця або перед світанком.



І я не тільки особисто спостерігав освітлені висотки відразу після заходу сонця, але і, судячи з фотографій інших людей, це зустрічається повсюдно. Виходить, що Земля скрізь куля!

Джерело

Джерело, там же є в повному розмірі

І це ще не всі випадки, коли тінь Землі можна спостерігати безпосередньо. Хмари вище будинків, і вони теж висвітлені після заходу сонця або перед світанком.

Джерело

Піднімемося ще вище. Так звані «запуски ракет» можуть давати дивовижний оптичний ефект, але тільки якщо відбуваються незабаром після заходу сонця або перед сходом (найцікавіше з 2:21).

Ну і, нарешті, якщо ми зайдемо на один із сайтів секти шароверов, який передбачає положення яскравих точок, що пересуваються по нашому неба, той випадок, коли точка гасне, не досягнувши горизонту, можна пояснити тільки входом в тінь Землі.



Ну і, нарешті, на плоскій Землі на заході Сонце повинно зменшуватися, віддаляючись від нас, а на світанку збільшуватися. На жаль, ні особисті спостереження, ні численні фотографії інших людей цього не підтверджують. А ось на кулястої Землі Сонце якраз змінювати розмір не має.

Джерело

Відстані і переміщення

Дивовижні сюрпризи чекають нас в подорожах. Небесна сфера над плоскою Землею повинна показувати однакову картинку незалежно від переміщень на північ/південь, однак чомусь при русі на південь в південній частині неба стають видні нові зірки, а з протилежного боку Полярна зірка, навпаки, все нижче схиляється до горизонту. Перемістившись всього лише на 12° на південь, з Уфи в Сочі, я побачив, що планети стали помітно вище, а в південній частині неба горять незнайомі зірки. Ще більш дивні картини будуть видні, якщо ми подивимося на фотографії нічного неба в різних куточках Землі, зняті з довгою витримкою, щоб обертання небесного зводу стало помітно.

У північній півкулі ми бачимо добре помітну вісь обертання. Ось, наприклад, Швеція.

Джерело

На плоскій Землі ця вісь була б видно і з екватора, але цього не відбувається. Ось фото з Еквадору.

Джерело

А в Австралії видно другий полюс, який ніяк неможливий для спостереження на плоскій Землі, а ось на кулястої як раз і повинен там бути. Це фото зроблено на озері Эппалок, трохи на північ від Мельбурна.

Джерело

Спостереження з різних точок, розташованих на лінії схід/захід, теж дають цікаві результати. Легко встановити, що Сонце сходить над різними містами в різний час. І за допомогою знайомих і/або веб-камер можна виміряти час сходу або заходу з досить хорошою точністю. Тільки робити це треба в районі весняного чи осіннього рівнодення, щоб кордон дня і ночі не сильно відхилялася від напрямку північ-південь. У мене для бази Уфа-Москва вийшло 73 хвилини. Відстань між містами в районі 1100 км напряму (по дорозі в районі 1300 км, але вона не ідеально пряма). Таким чином отримуємо, що лінія термінатора (кордон дня і ночі) проходить приблизно 15 км за хвилину. Помноживши на 60 хвилин в годині і 24 години в добі, отримаємо 21700 км — окружність Землі на широті 55°. Звідси ми можемо дізнатися довжину екватора, розділивши отримане число на косинус 55 градусів. 21700/0,573=37800 км, що, враховуючи низьку точність наших вимірювань, практично збігається з 40 000, про яких говорять в секті шароверов.

Озброєним оком

Істини плоскої Землі стають зовсім примарними, якщо у тебе є телескоп. Уряду, ведені таємничими силами, можуть говорити нам, що по небу літають біси або рептилоїди на колісницях (як мотоцикли по вертикальній стіні в цирку), але, коли так звана «МКС» з’являється в небі строго за розкладом сайту секти шароверов, і в телескоп можна розгледіти «панелі сонячних батарей», словами з підручників про те, що немає ніякого космосу, якось не віриться. Я особисто бачив ці панелі, але наводив телескоп рукою, і фото зробити не було можливості. Але знаходяться люди, у яких виходить зробити знімок, причому збігається з тим, що говорять шароверы. Офіційна наука говорить нам, що ракети падають назад на землю, але це не виходить повірити, коли стартував «вантажний корабель» видно в небі.

Джерело

Ще одним джерелом сумнівів стає Венера. Тому що якщо Сонце знаходиться ближче, ніж небесна сфера, Венера завжди повинна бути видна як гурток. Але в телескоп у неї відмінно видно фази, причому збігаються з тим, що пишуть шароверы — коли вони кажуть, що відстань до планети менше, ніж до Сонця Венера видно як великий серп. А коли маргінал-шаровер говорить про те, що Венера близька до протилежної від нас точці «орбіти», то вона видна як маленький, але майже повний круг.

Джерело

Не єдиним світлом

Те, що Земля не плоска, помітно не тільки в діапазоні видимого світла. Насамперед, є така штука як «супутникове телебачення». Якби Земля була нерухомим центром Всесвіту, ніякої «геостаціонарної орбіти» не могло бути в принципі. Але чомусь на будинках стоять «супутникові тарілки», спрямовані якраз на південь, де повинні знаходитися неможливі супутники. І якщо на території Росії антени дивляться не дуже високо над горизонтом, то із зменшенням широти вони чіпляються все вище. В районі екватора вони спрямовані вертикально, і звичайні тревел-блогери мимоволі видають існування “геостаціонарних супутників”

Фото з Індонезії

Наземні фотографи також примудряються зняти об’єкти, які явно не перебувають на куполі небесної сфери, тому що рухаються з іншими швидкостями, ніж зірки.

Джерело

Якби Земля була плоскою, то «супутників-ретрансляторів» не було б. Ультракоротковолновый передавач на високій вежі міг би мовити на величезні відстані, і передачі умовного Останкіно було б видно не тільки на території Росії як мінімум до Уралу, але і в США (через полюс). Літаки були б видно на радарах на всій протяжності диска без складнощів з загоризонтными РЛС», і не було б історій з зниклими над океаном пасажирськими лайнерами.

Вітрильник звинувачує

Навіть історія кораблебудування містить докази кулястості Землі. Найвідоміші чайні кліпери 19 століття намагалися йти максимально коротким маршрутом, який мав сенс тільки у разі кулястість Землі. Рух поблизу антарктичної стіни — це найдовший маршрут на диску, а кліпери не відхилялися в бік Індії, як це б мало сенс для плоскої Землі.

Маршрут кліпера «Аріель», 1866

Взагалі, якщо б Земля була плоскою, вітрильні кораблі не мали б потреби скорочувати шлях, ризикуючи рухом в «ревучих сорокових» південного півкулі.

Епілог

Істина дає цілісну картину світу і проривається навіть в несподіваних місцях. Особисті спостереження, спеціально поставлені експерименти, чужий досвід, навіть начебто не пов’язані прямо історичні факти дозволяють дійти однозначного висновку про кулястість Землі.

P. S. Матеріал спеціально готувався на перше квітня, сподіваюся, що читачі пробачать легку іронію у вигляді інверсії теорій змови 🙂