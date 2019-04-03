Екс-міністр фінансів Данилюк може очолити МЗС у випадку перемоги Зеленського

Екс-міністр фінансів Олександр Данилюк може стати міністром закордонних справ, якщо у другому турі президентських виборів переможе Володимир Зеленський.

Про це НВ розповів нардеп Сергій Лещенко, член команди радників шоумена.

«На зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією Зеленський тестував публіку, як вона сприйме призначення Данилюка міністром закордонних справ, — говорить Лещенко. — Але рішення поки не финализировано».

Лещенко, Данилюк, екс-міністр економіки Айварас Абромавічус і Руслан Рябошапка сформували групу радників Зеленського в розпал президентської гонки.

На питання про те, чи оголосить Зеленський кандидатуру свого прем’єра, Лещенко сказав: «Це нереально, адже прем’єр-міністра призначає Верховна Рада».

«Але ось главу НБУ Зеленський обіцяв не чіпати, так як у нього семирічний контракт», — додав радник Зеленського.