Голікова розповіла, що в 32 регіонах Росії зросла смертність

Смертність в 2018 році в 32 регіонах Росії зросла, чисельність населення зменшилась на 99,7 тис. чоловік, заявила на «урядовій годині» в Держдумі віце-прем’єр Тетяна Голікова. Її цитує ТАСС.

«Щоб забезпечити з 2019 року швидке зростання тривалості життя, нам необхідно випереджальними темпами домогтися зниження смертності. Однак мушу сказати, що за 2018 рік в 32 регіонах країни смертність зросла. Але я повинна зазначити також і те, що ресурс у регіонах для зниження смертності є», — сказала Голікова.

Вона зазначила, що можливості забезпечити природне зростання населення за рахунок стимулювання народжуваності обмежені, оскільки кількість жінок репродуктивного віку знижується і не перевищує 35 млн осіб.

Смертність сільських жителів у Росії на 14% вище, ніж міських, вони живуть майже на два роки менше, ніж городяни, заявила Голікова.

Вона нагадала, що для підвищення рівня отримання медичної допомоги сільськими жителями і забезпечення медичною допомогою всіх населених пунктів в 2019 році будуть введені в експлуатацію додатково 350 фельдшерсько-акушерських пунктів в 60 суб’єктах, а в 2020 році будуть замінені ще 1200 пунктів з високим ступенем зносу.

У січні 2019 року повідомлялося, що за рік населення скоротилося на 86,6 тис. осіб.