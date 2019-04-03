У РФ більше всіх в’язниць в Європі і найдешевше зміст зеків при величезних бюджетах

У Росії рівень смертності серед ув’язнених майже в два рази вище, ніж в середньому по Європі, при цьому Росія більше всіх в Європі витрачає грошей на в’язниці. Про це пишуть «Ведомости», посилаючись на доповідь експертів Лозаннського університету. У доповіді говориться, що в РФ 51 випадок на 10 тис. ув’язнених, при цьому кожен десятий вчинив самогубство.

При цьому Росія зберігає лідируючі позиції в Європі за часткою тюремного населення. За даними на 2017 рік — січень 2018 року, у країні налічувалося понад 418 ув’язнених на 100 тис. жителів — в півтора з зайвим разів більше, ніж у найближчих сусідів з цього списку (у Грузії — 252 ув’язнених на 100 тис. осіб, в Азербайджані — 235) і вчетверо більше, ніж в середньому в Європі (102,5 укладеного на 100 тис. жителів).

Загальна чисельність російських ув’язнених в 2018 р. становила 602 тис. 176 чоловік — більше, ніж де б то не було в Європі, — і приблизно відповідає населенню такої країни, як Чорногорія.

Між тим на утримання ув’язнених Росія витрачає менше всіх — близько 2,5 євро в день. В середньому на одного ув’язненого в день в Європі витрачають 66,5 євро. Найдорожче укладені обходяться Швеції (380 євро в день), Ліхтенштейну (352 євро) і Сан-Марино (346 євро). При цьому російські тюремні влади розпоряджаються найбільшим в Європі бюджетом — 3,9 млрд євро. На 2-му місці Німеччина, яка витрачає на пенітенціарну систему 3,1 млрд євро, на третьому — Італія та Франція (по 2,7 млрд євро).