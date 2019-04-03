Статистика МОЗ: від грипу з початку епідемічного сезону померли 55 людей

В Україні з початку епідемічного сезону від грипу померли 55 людей, зокрема одна людина померла минулого тижня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

На даний час, за даними МОЗ, показники захворюваності на грип і ГРВІ продовжують знижуватися.

«За минулий тиждень захворіли понад 138 тисяч людей. Це менше у порівнянні з минулим тижнем і показниками захворюваності у цей період минулого року. Епідемічний поріг захворюваності не перевищений у жодній з областей», – йдеться в повідомленні.

Симптомами грипу є висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; трясця; головний біль; ломота у м язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше ніж два тижню; нежить.