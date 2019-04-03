Співробітника НАБУ підозрюють у крадіжці 1 млн гривень держкоштів і покупці на них Range Rover

Держбюро розслідувань розслідує можливе присвоєння співробітником Національного антикорупційного бюро 1 млн гривень і покупку за них автомобіля Range Rover.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Центральний апарат Державного бюро розслідувань проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконних дій співробітника правоохоронного органу, який всупереч інтересам служби, з корисливих спонукань, незаконно привласнив і розпорядився коштами державного бюджету у розмірі 988 675 гривень за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна).

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлений в даний час співробітник другого підрозділу Національного антикорупційного бюро, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив привласнення коштів державного бюджету, отримав у підзвіт грошові кошти на оперативні витрати в розмірі близько 1 млн гривень, за які в подальшому придбав на ім’я іншої людини рухоме майно, а саме Range Rover чорного кольору 2010 року випуску.

Покупка відбулася в грудні 2016 року.

У рамках справи ДБР просило суд дозволити прослуховування фігурантів справи, однак 1 березня Печерський суд відмовив держбюро в цьому.