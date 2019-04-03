У Порошенка відповіли на вимоги команди Зеленського: Почніть з себе і своїх фанатів

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на вимоги команди кандидата в президенти Володимира Зеленського до чинного глави держави Петру Порошенку.

«Нагадаю Зе-команді — зміни в закони приймає ВР, а не президент. Президент Порошенко ще півтора роки тому вніс до парламенту як невідкладний законопроект про скасування е-декларування для активістів. Альтернативний, до речі, тоді внесла Юлія Тимошенко. ВР ці голосування успішно провалила», — написала Геращенко в Facebook.

За її словами, тоді команда Порошенка голосувала за проект закону, а члени партії «Укроп» та її лідер, які нині підтримують Зеленського, навпаки, не підтримали документ.

«Не хочу вас засмучувати, Зе-команда, але така ж смішна ситуація і за голосування в першому читанні законопроекту про вибори у парламент. Почніть з себе і закличте своїх депутатів — фанатів і критиків П. (Порошенко – ред.) голосувати ЗА, а не Зе», — заявила віце-спікер парламенту.

Вона додала, що дуже хоче дебатів – нормальних і фаховых, а не «собачих боїв».

«Кого ви там віце-спікера у вашій команді? Я готова продебатувати, якщо він або вона не дуже зайняті на концертах», — підсумувала Геращенко.