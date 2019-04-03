Відповідатиме водій: мережа обурило відео з юним «зацепером» у Харкові

У Харкові з приходом теплої погоди активізувалися юні «зацеперы». Один з таких любителів екстремальних розваг був помічений катається, зачепившись за трамвай.

Жителі Харкова відзначають, що постійно бачать «зацеперов» на трамваях, що проїжджають в районі станції метро «Студентська».

Відео небезпечних розваг було розміщено у розділі «Харків 1654». «Передайте батькам цієї відмороженою малолітки, що водієві трамвая світить тюремний термін у разі смерті цього «зацепера», — закликає автор публікації.

«Це досвідчений зразок салтівського вченого на прикладних заняттях», — жартують мешканці міста.