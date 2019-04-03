Сюмар пояснила, чому Рада не встигне прийняти законопроект про дебати до другого туру виборів

Нардепи не встигнуть розглянути і прийняти законопроект про обов’язкове проведення теледебатів до другого туру президентських виборів в Україні.

Про це заявила глава комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.

На її думку, даний законопроект може бути прийнятий вже після другого туру виборів в Україні. До того ж, комітет з питань правової політики ще має розглянути проект. Також відкритим залишається питання, чи зможуть зібрати кворум у перерві між турами.

«Можна змінювати правила гри під час самої гри? Я є прихильником обов’язкових дебатів і сама подавала відповідні поправки до Виборчого кодексу. Країна повинна чути програмні позиції кандидатів. Але виборче законодавство не міняють за півроку до виборів. І це теж правило», — додала Вона.

Зазначимо, що в даному законопроекті пропонують знімати з реєстрації кандидатів у президенти, якщо вони відмовляються від теледебатів.