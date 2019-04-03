У Нідерландах пасажирам з книгою дозволять безкоштовно їздити в поїздах

У ці вихідні любителі книг зможуть безкоштовно з’їздити на поїзді в будь-яку точку Нідерландів. Таким чином залізничний перевізник вирішив відзначити Boekenweek – тиждень голландської літератури.

Boekenweek проводиться кожну весну з 1932 року. Відкриває фестиваль Boekenbal – збори видавців і письменників з усієї країни. Потім протягом тижня проводяться різні заходи, присвячені літературі.

За традицією, хтось із популярних голландських письменників пише спеціальну подарункову книжку, яка носить назву Boekenweekgeschenk. Її безкоштовно вручають тим, хто купує будь-яку іншу книгу на голландською мовою (не дешевше 12,5 євро) або реєструється в бібліотеці.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

Прапор



Герб



Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

В цьому році подарункова книга – роман Jas Van Belofte Яна Сибелинка – також є перепусткою на будь-який поїзд Nederlandse Spoorwegen. У неділю її можна показати замість квитка і прокотитися абсолютно безкоштовно.

«NS з особливим трепетом ставиться до книг, оскільки читання – один з кращих способів скоротати час в поїзді, – кажуть представники перевізника. – Ось чому ми є основним спонсором багатьох книжкових заходів, включаючи Boekenweek.

За матеріалами The Independent.

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