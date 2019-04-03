За рахунок одних ліків подорожчають інші?

Зниження цін на життєво важливі препарати може призвести до зникнення ряду найменувань з аптек та зростання вартості медикаментів, які список ЖНВЛП не входять.

Ціни на медикаменти з переліку життєво важливих і необхідних лікарських препаратів (ЖНВЛП) регулює держава. Піднімати їх виробники можуть тільки раз на рік і тільки на офіційний рівень інфляції. А ось знижувати, як пояснюють експерти, — коли завгодно. Чиновники стежать за тим, скільки коштують ці ліки в референтних країнах, які вважають порівнянними з Росією. І якщо там ціни падають, то у нас вони теж повинні подешевшати.

Однак перереєстрація цін на препарати з переліку ЖНВЛП на більш низькі може призвести до того, що їх виробництво стане невигідним або фармацевтичні компанії компенсують свої втрати, піднявши вартість інших ліків, передрікають експерти галузі.

Як розповів «Росбалту» генеральний директор Асоціації російських фармацевтичних виробників Віктор Дмитрієв, в списку референтних є країни, в яких зовсім інша система покриття, або платоспроможність населення низька, як в Молдавії, а ринок невеликий. Транснаціональні компанії дозволяють собі поставляти туди препарати за доступними цінами, компенсуючи ці втрати за рахунок інших ринків.

«Коли ми починаємо орієнтуватися на такі країни і ставити такі ж ціни, компанії відмовляються постачати ліки. До чого це призводить, ми можемо подивитися по торгів, які зараз йдуть, точніше, які не можуть відбутися з початку року. Конкурси на закупівлю оголошують, а компанії на них не виходять, тому що ціни надто низькі. У нас фактично 30% торгів із-за цього зриваються. Ось ті наслідки, до яких призвели непродумані кроки з ценорегулированием», — зазначив співрозмовник агентства.

На думку Дмитрієва, якщо ми не скоригуємо список референтних країн, на які орієнтуємося при встановленні цін на ліки, деякі російські компанії будуть змушені відмовитися від виробництва препаратів зі списку життєво важливих, а іноземні просто не будуть їх постачати, тому що для них це буде не вигідно. Є й інший варіант: свої втрати вони почнуть компенсувати, піднімаючи ціни на інші ліки, які в перелік життєво важливих не входять.

«Якщо виробникові це буде абсолютно не рентабельно, він, природно, почне ці препарати з виробництва знімати. Іншого виходу немає. Питання компенсації за рахунок тих препаратів, які не входять до списку життєво важливих, буде залежати від портфеля компанії. Якщо він буде дозволяти компенсувати витрати, то так. Але ми сьогодні з однією компанією говорили. У неї 80% портфеля — життєво важливі. Відповідно, їм компенсувати витрати особливо нічим. Значить, вони будуть відмовлятися від виробництва цих препаратів», — пояснив глава АРФП.

За його словами, якщо список референтних країн змінити, ціни на препарати з категорії ЖНВЛП все одно сильно не виростуть — тільки на офіційний рівень інфляції і тільки раз на рік. «Але якщо ми будемо орієнтуватися на ті країни, які зараз в цьому списку, нас будуть примушувати опускати вартість ліків ще нижче того, що є сьогодні. Це призведе до дефіциту. Препаратів не буде», — підкреслив він.

Поки ніякого документа, що встановлює ті чи інші правила гри, немає. Є тільки проект. АРФП вже передала до нього свої зауваження. У цьому списку питання обмеження референтних країн, питання порівняння цін, яке на думку Дмитрієва, має відбуватися раз на рік, не частіше. «Облік середніх зважених цін теж повинен бути розумним. Є препарати, ціни на які зареєстровані, а самих препаратів на ринку вже 5-10 років немає», — підкреслив експерт.

За словами директора Інституту економіки охорони здоров’я ВШЕ Лариси Попович, про те, що такі ризики несе в собі жорстке регулювання цін на ліки з боку держави, експерти говорять з 2011 року. «Кошик референтних країн визначили в 2010 році. Вона мало змінюється з тих пір. І ми постійно при реєстрації ціни орієнтуємося на вартість ліків в цих країнах», — зазначила Попович.

За її словами, сьогодні в цьому списку 23 держави, в числі яких не тільки Молдова. Там є Сербія, Греція, Франція, Італія, Угорщина. Але справа в тому, що у Франції та Греції ситуація абсолютно різна.

«Дуже жорстке регулювання в рамках ЖНВЛП призводить до відскоку в сегменті не життєво важливих. А оскільки населення в основному споживає саме їх, для людей це буде помітно», — зазначила Попович.

Але поки, за її словами, такого драматичного зниження цін на препарати з переліку життєво важливих не відбувається. «Зростання в сегменті йде на рівні інфляції. Але це все ж зростання цін, а не зниження. І навряд чи найближчим часом картина сильно зміниться», — вважає директор Інституту економіки охорони здоров’я ВШЕ.

Незалежний експерт фармацевтичного ринку Анатолій Новиков теж не підтримує песимістичних настроїв в частині цін. «Справа в тому, що я досить добре знаю і зворотний бік всієї цієї конструкції. Запас маржі у великих виробників препаратів зі списку життєво важливих величезний. По деяких ліків, навіть якщо дуже сильно знизити цінову планку, вони все одно залишаться в плюсі. Наскільки це буде рентабельно з точки зору самої компанії, будуть вважати її фінансисти та економісти. Але, насправді, вони можуть дійсно опустити ціни на медикаменти без яких-небудь серйозних економічних втрат. Тим більше, що ліки з переліку життєво важливих давно себе повністю окупили у всіх країнах. Вони існують на ринку стільки часу, що вже багато років приносять прибуток. Знизивши ціну, виробники все одно залишаться в плюсі. Інша справа, що деякі компанії вважають, наскільки їм важлива ця прибуток. Якщо це будуть скромні відсотки, звичайно, вони підуть з ринку», — зазначив Новіков.

Він пояснив, що перереєстрація цін — це паперова процедура. Ніяких експертиз виробникам проходити не доведеться. Зниження цін на життєво важливі ліки — великий плюс, вважає експерт. «Держава закуповує стільки ліків, скільки виділено бюджету. І якщо суму бюджету не міняти, але знизити ціну закупівлі, то купити можна більше. Відповідно, як можна більшу кількість пацієнтів забезпечити життєво важливими і необхідними ліками. Тобто, люди, які, може, недоотримували цих ліків в лікарнях і поліклініках, доотримають. От і все», — резюмував він. Однак навряд чи це зниження буде на рівні навіть 15%, вважає Новіков.

Інша справа, що 80% препаратів ЖНВЛП закуповує держава. Нам, в принципі, все одно, скільки вони коштують. Свої гроші ми витрачаємо на інші ліки, які в цей перелік не входять. При цьому саме на них ціни можуть зрости за рахунок економії бюджету.